Grande Fratello Vip, salta fuori tutto: vippone smascherato

Nella casa del Grande Fratello Vip scatta il panico: uno dei “vipponi” è stato smascherato. Salta fuori tutto: quanti retroscena inaspettati

Anche nella casa del Grande Fratello Vip il tempo passa, e man mano che trascorrono i giorni salgono le tensioni e lo stress. Non è possibile che tutti possano andare d’accordo tra l’altro, e infatti non mancano antipatie reciproche che con l’andare del tempo diventano sempre più acute. Ecco perché scattano, poi, pettegolezzi e frecciate vari tra i concorrenti.

A maggior ragione, quando qualcuno ha la brillante idea di svelare qualche “segreto” o sconfessare “altarini” vari. Ecco perché scatta la tensione, a volte in modo inverosimile. E’ quello che è accaduto tra due “vipponi” presenti all’interno della casa del reality di Canale 5. Si è tornati a parlare del comportamento di uno dei concorrenti.

Leggi anche – Bufera sul Grande Fratello Vip, il pubblico chiede l’espulsione immediata

Grande Fratello Vip, concorrente bersagliato: messa in discussione la sua personalità

A quanto pare, qualcuno vive il “gioco” con difficoltà e troppe apprensioni. Tra le protagoniste della vicenda c’è la solita Soleil, che esperta di reality (ha partecipato anche all’Isola dei Famosi) spiega che l’obiettivo è soltanto rimanere più a lungo possibile per farsi vedere dal pubblico. Critiche, quindi, contro Gianmaria e il suo “piagnisteo”.

Leggi anche – Tradimento al Grande Fratello 2021: furia durante la notte tra le due vippone

“Non conosce questo sistema e non si trova a suo agio, ecco perché fa fatica”, ribatte Alex Belli, anche lui decisamente a suo agio con reality e dating show. In pratica, viene messa in discussione la personalità di Gianmaria, che secondo i compagni di appartamento non ha la personalità giusta per affrontare il lungo reality.