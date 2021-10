Bufera sul Grande Fratello Vip, il pubblico chiede l’espulsione immediata

“Non la sopportiamo più”: terremoto nella casa del Grande Fratello Vip. Chiesta l’esclusione immediata dopo moltissime polemiche

Il Grande Fratello Vip, sesta edizione, entra nel vivo. E come sempre le tensioni e lo stress nella casa sale di puntata in puntata. Tocca al conduttore e “Deus in machina”, Alfonso Signorini, tenere a bada i capricci e il nervosismo dei “vipponi“, che evidentemente cominciano a patire la convivenza. Del resto non si può andare d’accordo con tutti, e la casa affollata di queste prime settimane rende tutto più complicato.

Soprattutto perché i pettegolezzi e i commenti alle spalle sono più frequenti, con la ovvia generazione di litigi e discussioni varie. In questi giorni tiene banco una sorta di coalizione contro una delle concorrenti, che evidentemente sembra invisa alla maggior parte degli ospiti della casa di Cinecittà. A quanto pare nessuno più la sopporta, visto che i concorrenti ne avrebbero perfino chiesto l’eliminazione immediata! Sembra un po’ eccessivo, ma è proprio così. Conosciamo gli elementi che sono più spesso degli altri al centro di polemiche e discussioni: tra questi non facciamo fatica a nominare Jessica Selassié, Gianmaria e Soleil.

Leggi anche – Dramma Jo Squillo: per la gieffina è cambiato tutto

Grande Fratello, le “bufale” che racconta la concorrente hanno stufato

E dall’altra parte del video il pubblico si appassiona e prende parte (a distanza) alla disputa, schierandosi con i vari personaggi. Ma chi è la concorrente che gli altri vogliono fuori dalla casa? Non si tratta di qualcuno citato prima, ma di un’altra donna che sta mandando su tutte le furie i partecipanti al reality di Canale 5. Mentre sui social i concorrenti più discussi sono altri, all’interno della casa Jo Squillo si sta rendendo tutt’altro che gradita. A cominciare dalla sua ferrea dieta vegana, che gli inquilini vedono come troppo fanatismo e le continue richieste ed esigenze per i suoi pasti. Ma non è soltanto quello: la donna, ormai quasi 60enne, spesso tiene lezioni gratuite e non richieste su medicina “spicciola” corretta alimentazione e cose del genere.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, finale amaro per Jo Squillo: Davide Silvestri la blocca

Ad esempio, il racconto del padre diventato “sordo” perché beveva latte tutti i giorni ha fatto scalpore. Si tratta, in effetti, di una compilation delle più classiche bufale che si trovano in giro sul web, e che molti vegani poco informati prendono per vere per giustificare le loro scelte alimentari. I concorrenti, insomma, sono ormai stufi di queste sciocchezze che Jo Squillo racconta, e temono che da casa qualcuno possa prenderle per vere. In sostanza si crea un pericolo di disinformazione che può essere pericoloso: da qui la richiesta di mandarla a casa. Chissà cosa ne pensa il Grande Fratello…