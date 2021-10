Amazon continua a proporre soluzioni all’avanguardia per i propri clienti: ecco la nuova idea dell’azienda per scambiarsi i regali di Natale

Sembra ieri che eravamo ancora sotto l’ombrellone, sdraiati su un lettino in spiaggia. Eppure i primi giorni di freddo ci hanno ricordato che, sebbene l’estate sia finita da poco, tra poco più di due mesi sarà già Natale.

Come da tradizione il 24 e il 25 dicembre saranno dedicati agli scambi di auguri e di regali tra familiari ed amici. Negli ultimi anni, grazie alla tecnologia e anche a causa della pandemia che spesso e volentieri non ci ha permesso di festeggiare insieme, sono aumentati a dismisura i regali fatti tramite internet e spediti direttamente a casa delle persone.

Amazon come sempre la fa da padrone per quel che riguarda lo shopping online e per quest’anno ha deciso di introdurre una nuova possibilità per tutti coloro che decideranno di comprare un regalo di Natale direttamente sul loro sito o app.

Amazon, la grande novità per spedire i regali di Natale: come funziona

Secondo quanto riportato da Engadget, infatti, tutti gli utenti iscritti al servizio Prime potranno inviare un dono natalizio o in generale un prodotto ad un amico senza aver più bisogno di conoscere l’indirizzo.

Per inviare il pacco nella residenza dell’amico (o familiare) basterà inserire il loro indirizzo e-mail o addirittura il numero di telefono. Vi starete chiedendo come possa a questo punto il prodotto arrivare a destinazione e soprattutto come utilizzare questa funzione innovativa.

Vi basterà scegliere il prodotto e selezionare “add a gift receipt for easy returns”: a quel punto si verrà indirizzati alla cassa e scegliere “consenti al destinatario di fornire il proprio indirizzo”. Amazon invierà quindi al destinatario una notifica, sotto forma di e-mail o sms, in cui l’utente potrà inserire il suo indirizzo di casa per ricevere il regalo.

E se il regalo non vi soddisfa? Cambiarlo sarà semplicissimo. Il destinatario potrà infatti scambiare l’articolo con un buono regalo dell’importo equivalente, tutto senza che il mittente ne venga a conoscenza.

Per far sì che il tutto funzioni anche il destinatario, però, dovrà avere un account Amazon. Al momento la feature è disponibile negli Stati Uniti, ma sicuramente a breve sarà implementata in tutto il mondo. Insomma, non proprio la classica consegna da parte di “Babbo Natale”, ma sicuramente una nuova maniera di mandare un regalo che offre anche la possibilità di cambio immediato. E voi la utilizzerete a Natale?