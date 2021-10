Un posto al sole, la famiglia si allarga: lieto annuncio

Le anticipazioni di Un posto al sole sono pronte ancora una volta a lasciare di stucco i telespettatori: la famiglia è pronta ad allargarsi!

Un posto al sole questa sera è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un appuntamento nuovo di zecca dopo la consueta pausa del fine settimana. I protagonisti della soap opera più amata d’Italia questa settimana dovranno fare i conti con nuovi intrighi e passioni perché il colpo di scena, si sa, è sempre dietro l’angolo.

Questa settimana alcuni vecchi amori si consolideranno, mentre altri continueranno la loro crisi e si potrebbe arrivare ad un punto di non ritorno, ma in tutto questo una buona e bella notizia c’è: la famiglia di Filippo e Serena è pronta ad allargarsi e lui è finalmente riuscito a capire chi è la donna della sua vita e per chi deve lottare per avere al proprio fianco.

Anticipazioni Un posto al sole: Filippo e Serena di nuovo genitori

Filippo Sartori, durante il corso di questa nuova stagione, ha dovuto fare i conti con la perdita della memoria. Questo, in maniera inevitabile, gli ha comportato una perdita del sentimento per Serena. In quanto non ricordava di conoscerla e né tantomeno di averla mai amata.

Durante il corso delle nuove puntate, però, il figlio di Roberto Ferri, che sembrava volersi guardare intorno, riuscirà finalmente a comprendere che cosa conta davvero e realizzerà, dopo la nascita di suo figlio, che Serena è la donna della sua vita, ritornando finalmente sui suoi passi, ma per una coppia che si riavvicina c’è purtroppo una destinata ad allontanarsi. Ovviamente stiamo parlando del matrimonio tra Silvia e Michele.

Silvia è sempre più decisa a voler allontanare Giancarlo dalla sua vita, ma quando Michele va via per la promozione del suo libro, diventa sempre più difficile stare lontana da lui, ma le buone intenzioni sembrerebbero esserci davvero tutte, ma il quesito che le si pone davanti è soltanto uno.

Le buone intenzioni basteranno a tenere Giancarlo lontano da lei e dal suo matrimonio. Oppure la sua relazione con Michele è giunta in maniera definitiva al capolinea? Certo, i telespettatori più attenti ricorderanno bene che questa non è di certo la prima crisi, o tradimento, che i due si ritrovano ad affrontare durante il corso di questi anni, ma questa volta le cose appaiono leggermente diverse perché il personaggio di Silvia non è mai stato così in crisi.

Silvia e Michele riusciranno a salvare il loro matrimonio? Per scoprirlo, oltre a leggere le nuove anticipazioni di Un posto al sole, non ci resta che seguire gli appuntamenti in tv.