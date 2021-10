Elisabetta Canalis racconta tutto: “Ecco i miei segreti la bellezza”. Lo faccio tre volte al giorno, ha spiegato la splendida showgirl sarda

Elisabetta Canalis è entrata con fierezza negli “anta”, eppure la sua bellezza continua a sorprendere. Il tempo per lei non sembra passato: raffinata e indubbiamente affascinante, soprattutto che – dopo qualche anno in cui si è defilata dagli schermi – è tornata ad apparire in video grazie a una serie di spot televisivi che hanno catturato l’attenzione del pubblico su di lei.

La showgirl sarda è un esempio di come il fitness è un’alimentazione sana possano essere il segreto vincente per rimanere belli a lungo. Più di una volta lei ha raccontato ai suoi fans il segreto della sua perfetta forma fisica, e spesso non disdegna di dare consigli a uomini e donne su come avere uno stile di vita giusto e perfetto per mantenersi in forma.

Elisabetta Canalis racconta i segreti della sua bellezza

Sorprendentemente, la Canalis ha più volte spiegato che non passa continuamente il suo tempo in palestra, ma si allena in modo regolare senza eccedere troppo. Probabilmente il vero “focus” del suo benessere è soprattutto la dieta attenta. “Quante volte lo faccio? Tre volte a settimana. Mi alleno tre volte, ma solo quando sono brava – ha spiegato in una recente intervista – altrimenti può capitare che lo faccio anche meno volte”.

La Canalis ha spiegato che ha sempre fatto molti sport. “In particolare mi piaceva molto l’equitazione – ha spiegato – poi ho dovuto accantonarla per motivi di lavoro e ho scoperto il crossfit. E’ il mio sport ideale, mi piace tantissimo, anche se l’ho iniziato a praticare soltanto a 33 anni. E’ un allenamento per tutti e regala molta energia”, ha raccontato la splendida soubrette sarda.