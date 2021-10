Test: quale pulsante premi? La risposta rivela chi sei attualmente

Quale pulsante vuoi premere? La risposta al test rivela chi sei nel tuo presente

I colori hanno sempre avuto un valore importante nella nostra vita e possiamo notare che ce ne sono alcuni che predominano su altri.

La nostra scelta rispetto ad un certo colore ha a che vedere con il nostro modo di essere e soprattutto uno specifico stato d’animo.

I colori sono alla base di varie ricerche e sono uno dei pilastri del marketing: l’estetica del prodotto, il packaging e anche il tono del cartellone pubblicitario.

La scelta dei colori è studiata anche in ambito psicologico, perché è possibile valutare lo stato d’animo di un certo individuo studiando le sue scelte.

Questo test del pulsante serve proprio a questo: determinare quale sono i sentimenti che predominano attualmente il tuo umore.

Vediamo insieme il test del pulsante

Test: scegli il pulsante e scopriamo chi sei attualmente

In questo test, ti proponiamo otto pulsanti di colore diverso. Oggi non ti chiediamo di scegliere in modo istintivo, ma di riflettere.

Concentrati su questa domanda: se sapessi che premendo uno di questi pulsanti, la tua vita avrebbe una svolta positiva, quale sceglieresti?

Rifletti, rispondi e scopri cosa rivela il colore scelto

1) Rosso

Sei in un periodo ricco di sentimenti e senti che non sti dando agli altri tutto ciò che hai dentro di te.

Hai una forte motivazione che ti spinge a dare il tuo meglio: vuoi migliorare i tuoi voti, essere impeccabile sul tuo lavoro o essere il partner migliore del mondo.

In qualsiasi contesto della tua vita vuoi risultare il migliore di tutti.

2) Arancione

Con questa scelta riveli che hai voglia di superare te stesso. Ciò non include progetti grandi e a lungo termine, ma piccole cose e dettagli che poi per te sono le cose più importanti.

Hai capito che per raggiungere grandi obbiettivi serve partire da piccoli passi e questo ti ha permesso di trovare la giusta motivazione: fare un passo alla volta.

Solo godendoti ogni piccolo successo, l’arrivo all’obbiettivo sarà più facile.

3) Giallo

In questo momento, ti trovi in un periodo molto positivo per te e sei molto ottimista per quello che verrà.

Sei convinto che le cose andranno bene e non hai nessun timore nel rischiare tutto.

Hai un’ottima fiducia in te stesso, perché hai finalmente capito chi sei e quali sono le tue abilità.

Adesso sta a te metterti in gioco

4) Verde

Nel tuo presente, sei in lotta continua tra il buttarti in sicurezza o focalizzarti sulla tua libertà.

Hai scelto questo colore, perché ami vivere nella tranquillità e cerchi di proteggerti.

Occhio però: talvolta preferisci rimanere nella tua comfort zone per rimanere in pace piuttosto che fare quello che ti piace.

Sei un ottimo amico e compagno di vita, ma, mi raccomando, cerca di seguire ciò che ti rende felice veramente, senza accontentarti.

5) Celeste

Sei hai scelto il pulsante celeste, significa che stai amando il periodo che stai vivendo e vuoi godertelo al massimo.

Hai voglia di vivere ogni attimo al massimo delle tue capacità e non vuoi perderti in complicazioni inutili.

Il tuo motto è Carpe Diem, ma ricordati di non stare troppo sulle nuvole sennò avrai difficoltà a tornare coi piedi per terra.

6) Blu

Sei in perfetta armonia con quello che sei e quello che ti sta intorno.

Hai bisogno di trovare il tuo equilibrio, ma riesci a bilanciarti facilmente nei diversi ambiti della tua vita.

Con i tuoi amici hai creato una complicità tale da poter dare senza problemi, senza l’ansia di dover ricevere qualcosa in cambio.

A loro basti così come sei

7) Viola

Ti c’è voluto molto tempo e forza, ma finalmente hai raggiunto la fiducia in te stesso.

Ti sei dedicato alla cura di te stesso e hai ammesso quali sono i tuoi pregi fino a raggiungere la conclusione che se non credi te in te stesso, sicuramente non lo farà qualcun altro.

Hai un ottimo umore e hai capito che quello che dice la gente su di te non deve scalfirti. Finalmente hai reso prioritaria la tua felicità.

8) Grigio

Se hai scelto questo colore significa che sei in un momento in cui comanda la ragione e poco l’istinto.

E’ una fase nuova della tua vita, perché nel tuo passato hai seguito più il tuo cuore della tua testa.

Risulti più freddo e distaccato, ma non è così solo che non doni la tua gioia a tutti.

Hai voglia di dare un significato razionale a tutto ciò che ti circonda, senza dare niente per scontato.