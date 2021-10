Pesava 298 kg: dopo Vite al limite diventa una star di Instagram

Perde moltissimi chili dopo l’esperienza in “Vite al Limite”, e non solo guarisce ma diventa una vera e propria star di Instagram

Entra in “Vite al Limite” nel 2015, alla giovanissima età di 23 anni. Eppure, nonostante fosse poco più di una ragazzina, la sua vita era già devastata da un’obesità gravissima. Il suo peso era da non credere, ben 298 chili e una situazione che per il dottor Nowzaradan era molto difficile, per non dire disperata.

Il suo era un caso delicato e molto grave, visto che la ragazza aveva convissuto con l’obesità praticamente da sempre. Si pensi che il suo peso ad appena 5 anni era di ben 70 kg. Un caso impressionante. Non solo per una tendenza ad ingrassare molto spiccata, ma anche perché il cibo divenne l’unico scopo di vita della ragazza. In pratica non faceva altro che ingurgitare cibo, talvolta senza nemmeno masticarlo.

Vite al limite, da super obesa a star di Instagram

La diagnosi era di una gravità estrema, visto che c’era a rischio la sua vita. Come detto dal dottor Now, Amber Rachdi, questo il suo nome, poteva anche non arrivare ai 30 anni. Poi un percorso di recupero lento, ma rigoroso, che le ha consentito di perdere l’incredibile quantità di ben 181 kg, considerando sia la dieta che l’operazione.

Il peso della ragazza, ormai diventata adulta, è poco sopra i 100 chili, ma va bene così. Ha un aspetto fisico piacevole e si diverte molto su Instagram postando tante foto. E’ arrivata, a 28 anni, ad essere seguita da ben 170mila follower. Una vera e propria star del social network.