Grande Fratello Vip: Manuel stuzzica, la reazione di Lulù è da applausi

Al Grande Fratello Vip non mancano le continue frecciatine tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, ma questa volta lei ha stupito tutti.

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena sono ormai diventati all’ordine del giorno e in particolar modo non sembrano mancare quando si avvicina una delle due dirette settimanali in compagnia di Alfonso Signorini.

Come ormai noto, la conoscenza tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è giunta al capolinea, ma i due non smettono di certo di stuzzicarsi. In particolar modo quando tutti i vipponi sono stati impegnati a realizzare un cartellone e per farlo hanno dovuto utilizzare lo smalto.

Questo ha suscitato nello sportivo alcuni ricordi della sua conoscenza con la principessa, di quando lei gli scriveva biglietti con lo smalto. Manuel l’ha rimarcato, con una punta di ironia, affermando di non aver mai apprezzato l’odore dello smalto e per questo motivo quei piccoli gesti lo infastidivano.

Non è mancata ovviamente la reazione di lei che per la prima volta ha stupito tutti in positivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip: Lulù Selassiè, la struggente confessione a Soleil Sorge

Manuel Bortuzzo provoca Lulù Selassié: la reazione di lei spiazza al Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo poco prima della diretta con Alfonso Signorini al GF Vip, ha lanciato una provocazione a Lulù Selassiè, affermando di non aver mai gradito quei bigliettini che lei li lasciava in quanto non tollera l’odore dello smalto. Lo stesso che lei utilizzava per scrivergli dolci dediche.

Come anticipato, però, non è affatto mancata la reazione della principessa che ha immediatamente stupito in positivo tutti gli utenti della rete, che hanno apprezzato questa nuova svolta che ha dimostrato nel rapportarsi ed approcciarsi al nuotatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip, paura per la vippona: “Sta perdendo i denti”

La reazione di Lulù Selassiè al GF Vip è stata completamente diversa rispetto a quella che ha sempre adottato dal suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. In quanto per la prima volta ha messo a tacere le sue lacrime, cacciando fuori il carattere. Carattere che ha colpito e non poco il pubblico della rete che sta iniziando a fare il tifo per lei.

La principessa, per dirla alla buona, come potete vedere dal video incorporato in fondo a questo articolo, ha mandato, con un pizzico di ironia, a quel paese Manuel, sottolineando come lui non abbia mai apprezzato le cose carine che sperava potessero fargli piacere.

View this post on Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Vip (@gfvipvideo)

Lulù e Manuel al Grande Fratello Vip continuano a lanciarsi frecciatine, facendo sospettare il pubblico della rete che forse le cose tra loro non sono del tutto finite come credevamo.