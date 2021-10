Royal Family: Meghan Markle è vegana? Ecco la risposta

La dieta di Meghan Markle ha sempre attirato l’attenzione di tantissimi curiosi. A tenere banco è un’altra questione: la Duchessa è vegana?

Meghan Markle riesce sempre a far discutere. Ogni volta che rilascia una dichiarazione, i siti web di tutto il mondo riportano le sue parole. Ogni volta che rilascia un’intervista, quest’ultima viene venduta in tutto il mondo. È capitato anche con la famosa intervista concessa ad Oprah Winfrey alcuni mesi fa.

L’intervista è arrivata anche nel nostro paese ed ha scatenato tantissime polemiche a causa delle accuse di razzismo che la Duchessa di Sussex ha mosso nei confronti dei parenti di suo marito Harry. Sarebbe stato questo il motivo che ha convinto la coppia a lasciare il Regno Unito per trasferirsi oltreoceano.

Leggi anche – Enrica Bonaccorti, il dramma che ha cambiato tutto: confessioni intime

Oggi i Sussex vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California. La loro villa di Montecito ha un valore di circa 14 milioni di dollari. È il prezzo da pagare se i tuoi vicini si chiamano Jennifer Lopez o Jennifer Aniston. Si tratta di un quartiere molto lussuoso e pieno di vip.

Nelle ultime ore c’è un altro argomento che tiene banco e che riguarda l’ex attrice statunitense: Meghan Markle è vegana? I suoi consigli su quali diete seguire fanno sempre il giro del mondo e vengono riportati da tutte le testate giornalistiche che si occupano di alimentazione. È stata proprio l’ex stella di Hollywood a dare la risposta all’importante quesito. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato Meghan Markle in merito ai suoi gusti alimentari.

Ti potrebbe interessare anche – Davide e Martina di Matrimonio a prima vista Italia: dopo il fatidico sì, accade l’impensabile

Meghan Markle è vegana? Ecco la risposta

Meghan Markle, dopo la nascita del piccolo Archie, ha deciso di non stressare troppo il suo corpo. L’ex attrice statunitense ha compreso che sarebbe stato impossibile tornare a sfoggiare il fisico che aveva prima delle due gravidanze ed è per questo motivo che ha cambiato alcune abitudini alimentari.

La Duchessa di Sussex mangia pane integrale, omelette al formaggio a colazione, consumati insieme ad un bicchiere di acqua tiepida. A pranzo non può rinunciare ad un buon piatto di pasta, accompagnato da verdure e insalate ricche di proteine o da un po’ di pollo. A cena ancora pasta oppure pesce grigliato e pane tostato.

Ai nostri lettori interessa anche – Grave lutto per il concorrente di Ballando con le stelle: struggente addio

L’ex protagonista di Suits ha eliminato il caffè, sostituendolo con centrifughe e frullati. Ma soprattutto ha continuato in questi anni a fare attività fisica, ma non in maniera eccessiva come accadeva in passato. Le indiscrezioni sulla dieta smentiscono, quindi, la presunta notizia che definiva vegana la Duchessa di Sussex. Ed è proprio lei a spiegare questo passaggio.

“Al mattino prendo sempre mele, cavolo, spinaci, limone e zenzero, tutto frullato”, ha dichiarato Meghan, che ha aggiunto: “Preferisco tutte queste cose al caffè. Durante la settimana mangio vegano, nel fine settimana introduco alimenti di origine animale. Mi piace consumare alimenti che facciano bene al mio corpo”.