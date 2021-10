Grande Fratello Vip, il web contro Manuel Bortuzzo: il gesto che non piace

Manuel Bortuzzo è stato criticato sul web per alcuni suoi atteggiamenti al Grande Fratello Vip: ai fan non è proprio piaciuto il gesto

Proseguono le avventure degli inquilini all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Uno dei personaggi che nelle prime settimane ha conquistato le attenzioni del pubblico è sicuramente Manuel Bortuzzo: l’ex nuotatore, costretto sulla sedia a rotelle a causa di una sparatoria, ha già fatto parlare molto di se.

Se durante i primi giorni i telespettatori e il web avevano apprezzato molto i suoi comportamenti, grazie anche alla sua prima “camminata” in diretta tv, recentemente il pubblico non ha gradito i suoi atteggiamenti nei confronti della principessa Lucrezia Selassiè.

I due, dopo essere stati molto vicini, si sono allontanati soprattutto per volere di Manuel e nelle ultime ore c’è stato un gesto di lui che proprio non è andato giù al popolo del web.

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip: Manuel stuzzica, la reazione di Lulù è da applausi

Manuel Bortuzzo sommerso dalle critiche al Grande Fratello Vip: “Ridicolo, è come un iceberg”

Il tutto è partito da una triste confessione fatta da Lulù nella giornata di ieri. La ragazza ha raccontato una parte decisamente brutta della sua vita, ovvero quando era stata minacciata e ricattata da un ragazzo che era in possesso di alcune sue foto senza veli.

La principessa ha raccontato anche che la situazione è stata difficile per lei, per sua madre (che si sentiva in colpa per non aver intuito quanto stesse succedendo) e per sua sorella Clarissa, all’epoca dei fatti soltanto dodicenne.

Le sue sorelle hanno raggiunto Lulù e durante la diretta dell’undicesima puntata hanno ricevuto anche una lettera dalla parte della mamma. Ovvio che la commozione, in casa e nello studio, l’ha fatta da padrone.

Una volta rientrata di fronte agli altri coinquilini, però, non è passata inosservata la reazione di Manuel Bortuzzo. Se molti dei gieffini si sono lasciati andare a parole di conforto e abbracci nei confronti di Lulù, Manuel si è comportato con freddezza e ha quasi ignorato la ragazza.

“La freddezza di Manuel dopo questo video su Lulù veramente disarmante. Mi hai veramente delusa”, scrive un utente sui social. Ed ancora: “Manuel un iceberg“. Altri spettatori più attenti hanno anche raccontato di aver visto l’ex nuotatore bagnarsi gli occhi con l’acqua per fingere di aver pianto. Gesto che ovviamente ha mandato su tutte le furie il web:

LEGGI ANCHE: Grande Fratello Vip: Lulù Selassiè, la struggente confessione a Soleil Sorge

“Manuel che usa il bicchiere d’acqua per bagnarsi gli occhi e far vedere che ha pianto RIDICOLO“. Insomma, sembra proprio che si sia rotto qualcosa tra il pubblico a casa ed il concorrente del Grande Fratello Vip.