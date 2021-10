Antonella Elia: un dramma che le ha stravolto la vita

By

Antonella Elia svela il dramma che le ha stravolto la vita

Antonella Elia è una showgirl e presentatrice televisiva diventata nota negli anni ’90 come co-conduttrice di La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio, Non è la Raia, La ruota della fortuna.

Negli ultimi anni, Antonella ha partecipato a molti reality show come L’Isola dei Famosi, Pechino Express e il Grande Fratello Vip. In quest’ultimo ha fatto anche l’opinionista al fianco di Pupo nella edizione scorsa del reality, nonché la più seguita.

La showgirl ha avuto tante problematiche nella sua infanzia: il padre non c’è mai stato, la madre l’ha trattata malissimo e gli amori hanno sempre remato contro alla sua voglia di trovare la sua anima gemella.

Antonella Elia ha un altro dramma da raccontare, una scelta di cui si pente e che la sta facendo ancora soffrire.

Antonella Elia e il dramma stravolgente: “Non ne ho mai parlato“

Antonella Elia ha avuto tante relazioni che le hanno distrutto il cuore e ce ne è una in particolare che l’ha proprio segnata.

La showgirl in una vecchia intervista per il settimanale Chi ha rivelato il suo dramma più nascosto: “Il mio rimpianto più grande? Un aborto a ventisei anni“.

Antonella lancia la bomba! Ai tempi la ballerina conduceva La corrida con Corrado ed era sulla cresta dell’onda del successo.

Contentissima della sua carriera, però, non aveva una relazione stabile e il padre del bambino era una persona con cui non era possibile costruire un futuro. E’ proprio per questo motivo che lei decise di abortire, ma ad oggi si pente di quella scelta affrettata.

“Non ne ho mai parlato, ma è ora di liberarmi di questo peso” esclama stufa Antonella e continua: “Non volevo crescere un bimbo con un uomo con cui non avrei mai costruito nulla“.

Antonella pensava alla carriera e credeva che avrebbe avuto un bambino in un futuro con un uomo che lo volesse per davvero, ma così non è stato: “Volevo essere libera e ora quella voglia di libertà mi si è ritorta contro. Mi sento incompleta“.

L’Elia ha una vita ricca di successi lavorando con le icone della televisione italiana come Mike Bongiorno, Raimondo Vianello e Corrado.

E’ tutto sommato contenta, ma la perdita di quel figlio la fa sentire ancora più sola.

“La solitudine? Mi fa tantissimo male. Mi sento male solo a parlarne. Oggi il pubblico è diventato la mia famiglia” racconta Elia e conclude: “In amore non sono stata fortunata. Ma quale traguardo, è una tragedia“.

Antonella Elia adesso sta insieme all’attore e doppiatore Pietro Delle Piane e sono felici innamorati. La possibilità di avere un figlio è diventata un sogno, perché la showgirl ha ormai 58 anni.

Antonella sta continuando a smettere di pensare di essere sola, ma il dramma del suo passato torna a bussare alla sua porta frequentemente