Grande Fratello Vip, Signorini stravolge tutto: la scelta fa discutere

Al Grande Fratello Vip le sorprese non finiscono mai. La nuova scelta di Alfonso Signorini ha diviso il popolo del web.

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Spesso però questi servono a scatenare nuovi dinamiche tra i concorrenti e vengono apprezzati dal pubblico del piccolo schermo. Altri invece non hanno le reazioni sperate e creano un certo malcontento nei confronti dei telespettatori che da casa seguono il tutto con attenzione.

E’ il caso dell’ultima indiscrezione trapelata in rete dall’influencer Deianira Marzano che non solo ha anticipazioni nuovi ingressi nella Casa, ma anche ha fatto i nomi e cognomi su chi la produzione e Alfonso Signorini avrebbero scelto di puntare.

Questi personaggi però non sembrerebbero essere stati ben accolti dagli utenti del web, in quanto nel format del reality show di canale 5 dedicato ai vip ci si aspetterebbe di vedere personaggi conosciuti e quelli scelti non sono stati considerati abbastanza vip da parte del pubblico.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: i nuovi ingressi nella Casa fanno discutere

Secondo l’influencer Deianira Marzano, esperta di gossip e notizie relative al mondo della cronaca rosa e dello spettacolo, nella casa del GF Vip arriveranno presto, molto presto, nuovi concorrenti. Nello specifico due persone che hanno fatto discutere e non poco gli utenti della rete. In quanto secondo loro i personaggi scelti da Alfonso Signorini e la produzione del reality show di canale 5 avrebbero scelto concorrenti che non sarebbero dei vip. Un controsenso, secondo loro, visto che quest’edizione prevede l’ingresso di personaggi conosciuti e popolari.

Ma chi sono questi concorrenti che hanno indignato il web? Scopriamo insieme che cosa ha rivelato l’influencer a tal proposito.

Deiniara ha rivelato che nella casa più spiata d’Italia potrebbero entrare nel cast Alessandro Rossi e Antonella Fiordelisi. Il primo nome probabilmente non vi porterà nulla in mente, ma molto probabilmente se seguite quest’edizione vi sarà un volto noto. In quanto è il fidanzato di Francesca Cipriani, che è già entrato una volta in qualità di ospite e poi la produzione ha scelto di regalare alla concorrente un suo cartonato. Quindi, tecnicamente, è già nella Casa.

La seconda, invece, ha debuttato sul piccolo schermo degli italiani attraverso Temptation Island ed è nota per aver avuto una relazione con Francesco Chiofalo, attualmente impegnato con Drusilla Gucci.

Gli utenti della rete, dopo essere venuti a conoscenza di questi nomi, hanno subito mostrato il proprio malcontento sul web. In quanto, come vi abbiamo anticipato, si aspettavano di vedere nella Casa personaggi più noti, ma almeno per il momento questi nomi non sono stati ufficializzati dalla produzione. Quindi non ci resta che attendere per averne l’ufficialità.