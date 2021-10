Grande Fratello Vip, Manuel e Lulù: il colpo di scena che spiazza tutti

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè ci riprovano? La confessione di lui spiazza tutti.

Quest’edizione del Grande Fratello Vip, la sesta del reality show di canale 5 e la terza invece che vede Alfonso Signorini nel ruolo di padrone di casa, regala sempre nuovi ed avvincenti colpi di scena. In particolar modo per quanto riguarda la vita sentimentale dei concorrenti, visto che le altre dinamiche sembrano piuttosto scarseggiare.

All’inizio di quest’edizione, dopo il bacio inaspettato, tutti si erano convinti che la prima coppia della casa sarebbe stata formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, ma le cose purtroppo non sono andate come sperato. Lui ha scelto di chiudere la conoscenza a causa dell’atteggiamento un po’ possessivo di lei. La Principessa, però, non lo ha mai dimenticato e in queste ore ha sentito più che mai la sua mancanza. Così ha deciso di affrontare il problema di petto e di parlargliene di persona.

La reazione di Manuel Bortuzzo ha stupito tutti. In quanto ci si aspettava una sorta di pugno fermo da parte sua, visto che aveva ribadito più volte di non essere alla ricerca di una fidanzata, ma così non è stato, riaccendendo le speranze in Lulù.

Ritorno di fiamma per Lulù e Manuel? La confessione di lui al Grande Fratello Vip

Manuel Bortuzzo, dopo aver ascoltato le confidenze di Lulù Selassiè al GF Vip, che gli ha ammesso quanto abbia apprezzato la voglia di mettersi in gioco di Miriana Trevisan con Nicola Pisu, nonostante in un primo momento lei fosse molto frenata nel fare questa conoscenza, ha ammesso che anche lui dopo di tutto nei suoi confronti non le ha mai chiuso la porta e non esclude che in futuro ci sia una possibilità che possano diventare una coppia.

In quanto il nuotatore ha ribadito che lui chiude in maniera definitiva la conoscenza con una persona, se questa fa qualcosa di grave, ma tra di loro la situazione sarebbe nettamente diversa e non esclude che il loro rapporto possa prendere pieghe differenti in futuro.

Una confessione, quella di Bortuzzo, che non ha lasciato di stucco soltanto la Principessa ma anche gli utenti della rete che non comprendono come possa aver dato altre speranze a Lulù, sapendo quanto lei sia presa da lui, quando aveva ribadito di non voler alcuna relazione e di essere infastidito dagli atteggiamenti di lei.

Manuel però ha precisato che non intende dire che le cose tra loro andranno sicuramente bene e che diventeranno una coppia anche al di fuori del GF Vip, ma che non esclude che ciò possa accadere. In quanto evidentemente un certo interesse nei confronti della Principessa non è mai scemato, anzi.

Lulù e Manuel vivranno un ritorno di fiamma nella Casa del Grande Fratello Vip? Sicuramente Alfonso Signorini durante la prossima diretta con i vipponi indagherà meglio sull’accaduto.