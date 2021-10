Matrimonio a prima vista Italia, stavolta scoppia davvero l’amore

Dove non arrivano gli esperti arriva la voglia dei protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia, di trovare davvero l’amore

Le coppie di Matrimonio a prima vista sono “combinate” grazie a uno speciale algoritmo che seleziona i caratteri maggiormente compatibili. Eppure, come il pubblico del noto dating show ha avuto modo di appurare, le cose non vanno sempre come previsto. Ad esempio, sono tantissime le coppie messe assieme dal “cervello elettronico”, che sulla carta erano perfette, ma che in realtà non si sono mostrate affatto compatibili.

Ecco perché così tante decidono di divorziare dopo il periodo di prova. Eppure, accade anche qualcosa di molto particolare: ad esempio, personaggi che hanno partecipato alle varie edizioni, dopo aver divorziato dal rispettivo coniuge si conoscono e si mettono insieme.

Matrimonio a prima vista: a sorpresa spunta la coppia che “funziona”

E’ il caso di due partecipanti, che hanno vissuto la quinta e la sesta edizione del programma. I loro matrimoni (che ricordiamo essere autentici) non sono andati bene. Ma poi è accaduto qualcosa di singolare: i due si sono conosciuti fuori dal programma e tra loro è nato l’amore. E ci sono anche casi in cui le cose funzionano: è il caso di Giorgia Pantini e Fabio Peronespolo.

I due sposi, infatti, hanno deciso di rimanere insieme, dandosi una nuova possibilità. In questo caso sembra essere davvero scoccato qualcosa: lui ha festeggiato i suoi 34 anni con la moglie e una bella festa, ricevendo da lei anche un bel regalo. Di loro, oggi, si sa poco perché utilizzano i social con parsimonia: ma tutto sembra andare per il meglio. Bisognerà vedere come andranno le cose alla lunga distanza.