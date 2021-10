Amici 2021, nuovo doloroso addio: Maria De Filippi senza pace

Amici 2021 non sembra trovare pace. Maria De Filippi, come riportato dalle nuove anticipazioni, ha detto addio ad un altro concorrente.

Amici mai come quest’anno è all’insegna dei colpi di scena. Il talent show di canale 5, che va in onda tutti i pomeriggi dopo la messa in onda di Uomini e Donne con la fascia del daytime, ha cambiato giorno di collazione. In quanto Mediaset ha deciso di affidargli la fascia della domenica e non più quella del sabato, che è stata poi occupata da Anna Tatangelo e il suo Scene di un matrimonio, ma non solo.

Quest’anno i concorrenti di Maria De Filippi dovranno lottare con le unghie e con i denti per tenersi stretto il loro banco e soltanto il talento non basta. Tant’è che tutti i professori, durante il corso di questa stagione, hanno ricordato che serve anche tanta disciplina e rigose. Non sono mancate, infatti, punizioni per il disordine ed eliminazioni immediate per chi ha scelto di non seguire le regole.

Alcuni, però, sono stati anche messi in guardia, invitandolo ad un utilizzare un atteggiamento più rispettoso altrimenti avrebbero lasciato la scuola, questi però non hanno dato loro ascolto e come riportato dalle Anticipazioni di Amci 2021, Maria ha mostrato loro la porta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Era una star ad Amici: dopo 20 anni, ecco cosa fa e com’è diventato

Anticipazioni Amici 24/10/21: Maria De Filippi annuncia un doloroso addio

Il tutto ha avuto inizio con Anna Pettinelli che dopo aver rimproverato Inder, invitandolo a presentarsi alle lezioni puntuale e a non usare il telefono quando non era permesso. A nulla sono serviti i richiami e la sua insegnante ha scelto di eliminarlo, sperando di renderlo un esempio per tutti gli altri concorrenti ma così non è stato.

In quanto lo stesso atteggiamento è stato adottato anche da Flaza, cantante appartenente al team di Lorella Cuccarini. La giovane artista si è presentata in ritardo alle lezioni, a volte non ci è nemmeno andata, ed ha continuato ad utilizzare il suo smartphone quando la produzione l’aveva avvisata anche era proibito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Grande Fratello Vip: c’è l’ex ballerino professionista di Amici

La sua insegnante, andando contro anche tutti i suoi colleghi, aveva scelto in un primo momento di sospenderle la maglia, invitandola a comportarsi in maniera adeguata senza sottovalutare l’opportunità che l’è stata data. Flaza ha però dato ascolto alle parole della sua insegnante che pur di tenerla con sé ha discusso con tutti gli altri insegnanti che avrebbero voluto eliminarla?

Ovviamente no e nella puntata che andrà in onda domenica su canale 5, Flaza lascerà la scuola di Amici di Maria De Filippi. La concorrente ha continuato a fare tardi, presentandosi oltre l’orario stabilito all’incontro con la costumista e visto che aveva avuto già un avvertimento da parte della sua insegnante, non hanno potuto fare altro che mostrarle la porta d’uscita degli studi Elios di Roma.

Flaza è stata eliminata da Amici. Segno che, come abbiamo avuto modo di anticiparvi, oltre al talento serve anche educazione e dedizione, altrimenti si darà spazio a chi merita di più.