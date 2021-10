Grande Fratello Vip, lite di fuoco in casa: il motivo lascia senza parole

Grande Fratello, la gestione della Casa genera nuovi scontri. La cucina non è organizzata bene e le principesse chiedono di fare qualcosa

Nella casa del Grande Fratello i concorrenti cominciano a diminuire. Le eliminazioni proseguono a spron battuto e il super reality di Canale 5 sta entrando nella sua fase cruciale. Ad ogni uscita (così come per ogni ingresso) i fragili equilibri cadono e bisogna subito ritrovarli. Spesso, però, non mancano i problemi.

Un’altra furibonda lite ha coinvolto gli abitanti della casa, e come spesso succede di mezzo ci sono le “princess”. Tutto è stato scatenato dall’ipotesi che Jo Squillo non volesse Lucrezia nel suo gruppo. Da qui si chiede un chiarimento immediato con tanto di dibattito e di successivo chiarimento.

Grande Fratello Vip: che lita tra le donne e gli uomini. Il motivo

La cantante nega tutto e si conviene che è stato solo un fraintendimento. Jessica chiarisce che non ha nulla contro Jo, e insomma sembra pace fatta. Quando le donne decidono di sistemare i vari gruppi scoppia la grana della spesa. Clarissa chiede a Gianmaria di cambiare i gruppi, ma questa idea non piace al ragazzo. Secondo lui ognuno ha i suoi compiti ben prestabiliti e non si può cambiare.

Ma subito scoppia la lamentela di Clarissa: “Siamo tre donne, non riesco a lavare 40 piatti da sola!”. In pratica si chiede un maggiore contributo degli uomini. A questo punto c’è Aldo Montano che prova ad offrirsi volontario per riorganizzare il gruppo, ma evidenzia come ci sia un problema oggettivo: gli uomini della casa sono pochi.