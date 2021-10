Clamorose rivelazioni su due concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 2021 arrivano dall’ex fidanzata di un “vippone”: cosa ha svelato

Man mano che le settimane passano, nella casa del Grande Fratello Vip i legami tra i concorrenti cominciano a rafforzarsi, e non si tratta soltanto di amicizia, ma a volte può venire fuori qualcosa di più. Con buona pace di mogli e fidanzate che aspettano fuori, a volte qualcosa può coinvolgere anche “vipponi” che sono impegnati. Ad esempio, in questi giorni tiene banco una situazione che riguarda due protagonisti della casa.

Se n’è parlato nel salotto di Barbara d’Urso, che ha evidenziato una lunga lettera di una ex fidanzata di un concorrente che parla proprio di lui. La missiva, pubblicata dal settimanale “Di Più”, è stata scritta da Mila Suarez, una modella marocchina che vanta anche un flirt con Fabrizio Corona. Secondo lei un “vippone” nella casa è pronto a mandare all’aria il suo matrimonio per concentrarsi su una concorrente del Grande Fratello, ma sarà davvero così?

Grande Fratello, le accuse di tradimento da parte di una ex fidanzata del “vippone”

La lettera è scritta direttamente a lui, e la modella dice: “Ti è piaciuta subito, l’ho capito da come l’hai sempre guardata. Io lei la conosco bene e so che è una ragazza magnetica. Tu sei stato attratto da lei come una calamita con il ferro. La osservi con quel classico sguardo languido che ben conosco”, ha scritto la modella. Ma a chi è rivolta la lettera? E’ scritta per Alex Belli, che a quanto pare sta perdendo la testa per l’affascinante Soleil Sorge.

Sembrano esserci, in effetti, le premesse per una storia d’amore tra i due. “Caro Alex – prosegue Mila Suarez – sono convinta che presto ti rivelerai per quello che sei: un infedele. Lo sei stato con la tua ex moglie Katarina e con me, e mi chiedo se non sia già accaduto con la tua attuale moglie, Delia”. Belli ha sposato la sua attuale moglie appena pochi mesi fa, la scorsa estate.