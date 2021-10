Ex naufrago ed ex fidanzato di Amanda Lear: oggi la sua vita è così

By

Ex naufrago e fidanzato di Amanda Lear è ritornato in scena! Dopo gli ultimi anni, chi se lo sarebbe mai immaginato così? Novità e cambiamenti hanno fatto irruzione nella sua vita, vediamo come.

L’ex in questione è una figura del mondo dello spettacolo nota. E’ stato un naufrago e fidanzato di un personaggio che per la musica e la televisione italiana degli anni Ottanta, ha avuto un ruolo essenziale. Amore e sconvolgimenti hanno fatto parte della loro vita, Amanda Lear la racconta giusta? Ecco la situazione inedita.

Gli ex a volte ritornano, irrompendo nella vita dei vecchi compagni, ma anche nel mondo dello spettacolo. I motivi? Possono essere tantissimi. Ricercare e tentare di trovare un vecchio amore, oppure trovare la propria strada. Quello che è certo è che nessuno avrebbe pensato ad una situazione del genere.

Dopo che la cantante ha espresso i suoi gusti musicali ricevendo critiche, è sempre più presente nella scena televisiva. Avrà delle novità per i suoi amati fan?

Tutto è da vedere, al momento ciò che ha dell’incredibile è proprio la sua vecchia fiamma!

Ex di Amanda Lear sconvolge tutti: ecco la verità

Essere un personaggio del mondo della tv a volte paga, altre mette in situazioni davvero complicate da risolvere. C’è anche chi prima del successo ha provato qualsiasi lavoro, come per l’amata showgirl con il passato da agente immobiliare, insomma ogni storia è a sé. Quella che sta destando sconcerto è quella in merito ai due, Amanda Lear, e l’ex che ha fatto irruzione!

Si tratta proprio di Manuel Casella! E’ stato un attore, ma anche un ricercato modello, poi ha fatto il suo ingresso nel mondo dello spettacolo al fianco della cantante Amanda Lear, destando molto scandalo data la loro differenza di età. Lui è stato definito il suo toy boy!

Si sono conosciuti al Brutto Anatroccolo, format condotto proprio dalla cantante insieme a Marco Balestri, situazione in cui è stato definito un vero raccomandato. Ma non si è dato per vinto, infatti ha continuato la sua carriera partecipando due volte all’Isola del Famosi, nel 2005 e nel 2012.

Nel 2015 prosegue ancora la sua strada in televisione, infatti partecipa sul LA7 al programma “Chi sceglie la seconda casa”, nel quale può mettere in atto le sue due passioni: recitazione e interior design.

E’ proprio qui la sorpresa, ha tante qualità e doti, ed una di questa è proprio quella di arredatore d’interni, passione che è anche diventata il suo lavoro dato che ha la Hab studio, la sua agenzia. Si occupa di compravendita, ristrutturazioni e progettazioni.

E la tv? Diventa conduttore di Ok la cosa Giusta! Insomma, è andato avanti da quando non sta più con Amanda, con la quale è rimasto in ottimi rapporti. Adesso però ha una figlia di nome Sofia, con un’altra donna Linda Gigandino.

Insomma, ne ha fatta di strada!