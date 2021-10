Carmen Russo e il dramma che l’ha sconvolta: “Mi manca”

Carmen Russo racconta il suo personale dramma: “Mi manca moltissimo”, ha confessato la soubrette, attualmente nella casa del Grande Fratello

Carmen Russo è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. La soubrette è ormai una donna matura ed esperta, eppure la sua carica di vitalità è la stessa di un tempo. La ballerina trae la sua forza e saggezza dal grandissimo valore della famiglia, che per lei è molto importante.

A cominciare dal lunghissimo matrimonio con Enzo Paolo Turchi, passando per i forti legami con i suoi genitori. Spesso la Russo ha parlato del rapporto con sua madre, Giuseppina Gherardini, che ha perso di recente con grande dolore. Un’esperienza che lei ha raccontato in un’intervista a “Oggi” di qualche tempo fa: “Avrei voluta tenerla con me, vicino a me a casa. I miei genitori vivevano vicino Modena, perché mia madre aveva nostalgia della sua terra e della campagna”.

Carmen Russo, racconta la grande nostalgia per sua madre Giuseppina

Carmen Russo ha perso il padre dieci anni fa, a causa di un ictus. “Dissi a mia madre di venire a Roma da me, per non farla stare sola. Poi nacque Maria ma lei non ci è mai venuta. Abbiamo avuto un rapporto un po’ conflittuale. C’erano degli scontri, ma la mamma è la mamma”, ha spiegato.

Carmen ha perso la madre Giuseppina a gennaio del 2019, con grande sofferenza. L’annuncio arrivò con uno straziante messaggio su Instagram pubblicato dalla moglie di Enzo Paolo Turchi, che ritraeva lei e la madre insieme sorridenti e felici.