Grande Fratello Vip, la scenata di gelosia che nessuno si aspettava

Il Grande Fratello Vip ha in serbo delle clamorose novità per i fedelissimi fan, ma l’ultima batte decisamente tutti. Il motivo? Scoppia la gelosia più inaspettata, chi avrà la meglio tra i concorrenti?

Se pensi che il Grande Fratello Vip abbia raggiunto una fase di stallo, ti stai sbagliando di grosso, perché la novità in arrivo sconvolgerebbe chiunque! Reduci dall’ultimo appuntamento, i vipponi di Alfonso Signorini sono al centro di vecchie e nuove dinamiche, le quali stanno prendendo un corso inaspettato. La motivazione di ciò è data dal fatto che al centro di tutto c’è il sentimento più violento dell’amore. Si sta proprio parlando di gelosia! Chi l’avrebbe mai detto? E’ dato dal pentimento o dalla sua strategia?

Il Grande Fratello Vip è il doppio appuntamento settimanale con l’intrattenimento, del resto che aspettarsi da protagonisti così imprevedibili e con delle storie così avvincenti. Ciò che è risaputo è che il reality di quest’anno è quello che per eccellenza ha al centro di tutto litigi e scontri. Gli amori sbocciano e finiscono, ma ciò che è in perenne evoluzione, è proprio la polemica!

Di recente, un’altra notizia che ha destato clamore è quella del ritorno di un personaggio nella casa più spiata d’Italia, chi se lo sarebbe mai aspettato?

Tra nuove e vecchie glorie, quelle che sono al centro degli scontri e delle dinamiche continuano a fare stare con il fiato sospeso il pubblico a casa. Che sia l’inizio di qualcosa di importante tra i due gieffini?

Grande Fratello Vip, la verità su di loro: sconvolgente!

Di recente i lati che sono stati mostrati degli amori nati nella casa sono quelli più oscuri. Infatti, si parla di litigi continui, ma non finisce qui. Dopo l’ultima frase agghiacciante detta alla gieffina, a causa del suo atteggiamento aggressivo, le novità sui sentimenti e le emozioni più forti nate all’interno del reality sono altre. Si sta parlando di vera gelosia, manifesta e pura, perché il comportamento del gieffino chiarisce qualsiasi dubbio. Ecco la reazione inaspettata che ha letteralmente sconvolto tutti.

Il triangolo no? Non lo avevo considerato! Frase più rappresentativa di quello che sta accadendo all’interno della trasmissione, non esiste. Si sta facendo riferimento al rapporto tra i contestati e criticati, Alex Belli e Soleil Sorge, con l’aggiunta che nessuno si sarebbe mai aspettato: Gianmaria Antinolfi!

La situazione si complica sempre di più. Tutto nasce dall’antipatia provata tra Soleil e Gianmaria, perché si sta parlando di due ex che si sono ritrovati all’interno della casa. All’inizio tutto era risolto, ma poi con l’aggiungersi dell’interesse amoroso del gieffino per l’altra concorrente, Sophie Codegoni, tra i due è tornata la tempesta.

Nel frattempo, l’amicizia tra Soleil e Alex cresce, ma diventa sempre più ambigua. Tra i due nasce una complicità ed un’intesa pari a quella di due innamorati. Proprio per questo, è di recente intervenuta in trasmissione la moglie dell’attore, Delia Duran.

Questa si è mostrata infuriata per i loro baci, e per tutto quello che ha combinato il marito all’interno del reality, il quale si professa innocente. Infatti, continua ad affermare che la loro sia una bella amicizia. Ecco che qui accade il misfatto!

Perché Soleil si riavvicina a Gianmaria, dopo aver deciso di volersi allontanare da Alex per quanto accaduto. Fin qui, tutto bene, ma per l’attore non è così. Durante un momento di relax con l’amico e altro concorrente, Davide Silvestri, si ritiene esterrefatto dal comportamento dei due ex, che passano ben 6 ore a parlare!

Palesemente irritato, dai loro abbracci, confidarsi, ridere e scherzare. A cosa si deve questo suo comportamento? Perché è geloso? Dovrebbe preoccuparsi per la sua relazione fuori la casa, piuttosto che della sua amica! Restiamo aggiornati perché non finisce qui.