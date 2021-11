Grande Fratello Vip è solo agli inizi! Questa e la frase che ultimamente il conduttore del reality, Alfonso Signorini, sta ripetendo di continuo. Chi saranno i nuovi vipponi? Ecco tutti i dettagli.

Se pensavi che il Grande Fratello Vip avesse terminato le sue sorprese, ti sei sbagliato di grosso, perché il bello deve ancora venire! Sicuramente già in corso si sono sviluppate una serie di dinamiche interessanti, ma nulla in confronto a quello che è accaduto negli scorsi anni. Forse, è proprio a causa dell’attesa delle new entry che tutto deve smuoversi!

Il Grande Fratello Vip è senza dubbio l’appuntamento con l’intrattenimento senza veli e censure, perché tutto quello che accade è in diretta! Le storie degli inquilini della casa più spiata d’Italia sono fonte di grande interesse per il pubblico a casa, nonostante le dinamiche siano un po’ più piatte di recente, specialmente dopo il triangolo tra Alex Belli, sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge!

Di recente, qualcosa si è smosso tra i ricordi di Manuel, il quale fa una rivelazione sul suo passato che sconvolge tutti, del resto che aspettarsi da un ragazzo con una storia così dura alle spalle?

Tra novità e nuovi incontri, ecco che Alfonso Signorini, il conduttore della casa più seguita d’Italia, sgancia la bomba: ci saranno altri vipponi!

Grande Fratello Vip, la svolta: cambia tutto!

I litigi sono all’ordine del giorno, specialmente quando di mezzo c’è sempre: Soleil Sorge. Gli ultimi appuntamenti hanno avuto lei al centro dell’attenzione, ma per motivi spiacevoli. Infatti, di recente la gieffina si è lasciata andare ad uno sfogo durissimo durante la notte, il quale ha innescato la miccia per nuove polemiche. Cosa diranno i nuovi concorrenti?

Ebbene sì, tra i papabili nuovi arrivi ci sono dei volti che fanno parte sia del mondo della musica che del piccolo schermo televisivo. La prima a voler entrare in gioco è la nota cantante di successo degli anni Sessanta Wilma Goich! Moglie di Edoardo Vianello e madre della recentemente figlia scomparsa per un male scoperto un mese prima di morire, è un’artista di successo e persona con una storia forte alle spalle.

L’altra cantante è Iva Zanicchi, di recente andata in onda con il suo programma D’IVA, su Canale 5. La quale si è sbilanciata affermando che le piacerebbe molto partecipare al reality!

Inoltre, tra coloro che si sono dimostrati favorevoli a partecipare c’è Vera Gemma, attrice che vanta di una ricca carriera, ma che al momento si sta dedicando a diversi reality, le manca il GF Vip!

Infine, spunta il nome di un ragazzo molto amato, per la sua storia e semplicità, Luigi Mastroianni! Ex corteggiatore di Uomini e Donne, caduto nel tranello della tronista Sara Affi Fella, ha partecipato come tronista, per poi dedicarsi alla sua carriera, per cui non ha negato di voler essere un gieffino!