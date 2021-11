Giulia Stabile super sensuale: la reazione di Sangiovanni fa impazzire tutti

Giulia Stabile ha stupito gli utenti della rete mostrando una versione assolutamente inedita e non è mancata la reazione di Sangiovanni.

Giulia Stabile è senza dubbio uno dei personaggi più amati degli ultimi tempi. La ballerina ha conquistato tutti durante la sua recente partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Tant’è che è stata l’unica danzatrice donna ad essere riuscita a vincere il programma. Un risultato importante per la giovane artista, visto che un episodio del genere non era mai accaduto in 20 anni dalla messa in onda del talent show di successo di canale 5.

Di recente però la ballerina ha stupito tutti attraverso una coreografia dalle note sensuali sui social, che ha mandato in tilt i suoi fedeli sostenitori e tra questi non è mancata la reazione di Sangiovanni, il cantante che le ha rubato il cuore proprio durante l’esperienza nella scuola più famosa d’Italia

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Giulia Stabile, l’amara confessione gela i fan: “E’ tossico”

Sangiovanni commenta la svolta sensuale di Giulia Stabile

Giulia Stabile è entrata subito nel cuore di milioni di telespettatori, conquistandoli grazie alla sua semplicità e alla sua sincera ingenuità. Doti rare al giorno d’oggi che non sono passate di certo inosservate. Così come non è passata inosservata la coreografia sensuale che ha realizzato nelle scorse ore e pubblicato sui social.

Il pezzo, in men che non si dica, è diventato virale sul web, mandando in tilt tutti gli utenti della rete che la seguono e la supportano sin dal suo ingresso nella scuola di Amici. Lo stesso discorso vale anche per il suo fidanzato, Sangiovanni, che ha prontamente commentato il tutto sui social.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Amici 21, la verità viene a galla. Il cantante confessa: “Quando entri te lo dicono

“Impazzisco” ha commentato il cantante, che a breve ritornerà sulle scene musicali con un nuovo brano che prevede la collaborazione di Madame. Segno che la coreografia non è stata apprezzata soltanto dagli utenti della rete, ma anche dal giovane artista con cui la ballerina è sentimentalmente legata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Stabile ♡ (@giugiulola)

Giulia Stabile e Sangiovanni sono più innamorati che mai anche dopo l’esperienza al talent show di canale 5.