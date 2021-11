Amici 21, la verità viene a galla. Il cantante confessa: “Quando entri te lo dicono

Ad Amici 21 è stato svelato un retroscena di cui il pubblico non era a conoscenza. Il cantante ha fatto venire a galla la verità.

Amici di Maria De Filippi è senza dubbio uno dei programmi più seguiti ed amati dal pubblico del piccolo schermo. Per questo motivo non stupisce il desiderio dei telespettatori di voler conoscere maggiori retroscena sul talent show più amato di sempre e che durante il corso di questi anni ha lanciato numerosi artisti.

Nelle scorse ore, grazie alla confessione di un ex concorrente, è venuta a galla un’inedita verità di cui il pubblico non era ancora a conoscenza. A rivelarla è stato Sangiovanni, noto per aver preso parte al talent show durante la passata edizione vincendo la sezione canto, ai microfoni di Fedez e Luis Sal nel loro programma Muschio Selvaggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: L’ex stella di Amici esce allo scoperto: la nuova fidanzata scatena i fan

Sangiovanni rivela un inedito retroscena su Amici di Maria De Filippi

Sangiovanni ha rivelato che prima di entrare a far parte della scuola più famosa d’Italia, gli addetti ai lavori avvisano tutti i concorrenti di non fare una determinata azione e che lui l’anno scorso si è ritrovato a difendere un suo compagno di viaggio che nonostante l’avvertimento ricevuto ha ceduto alla tentazione, ma nessuno sembrerebbe essersi accorto di nulla.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Da allieva di Amici ad insegnante: Maria De Filippi svela tutto

“Non puoi bestemmiare, quando entri te lo dicono. Però è successo” ha raccontato il fidanzato di Giulia Stabile. “Noi siamo stati bravi, sarà successo due volte. La cosa incredibile è stata quando è entrato uno nuovo, non farò nomi, con una sfida e a un certo punto ci dice ‘Raga io ho un problema, io bestemmio quando sono arrabbiato, mi scappa, non so se riesco a trattenerla’. Praticamente andiamo fuori in giardino”, ha poi proseguito con il suo racconto. “Torniamo dentro ed eravamo io e lui in un corridoio stretto. Io l’ho mezzo spinto, ha preso col mignolo e ha bestemmiato” ha concluso, rivelando un retroscena di cui nessuno era a conoscenza.

Sangiovanni ha svelato un retroscena su Amici di cui il pubblico non immaginava nulla.