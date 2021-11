Durissimo sfogo al Grande Fratello Vip: volano parole dure

Il Grande Fratello Vip è messo molto in discussione quest’anno: il primo mese è passato senza che accadesse nulla, ma nelle ultime settimane iniziano a cadere le maschere.

Durante le ultime ore, un durissimo sfogo è avvenuto nella Casa. Una concorrente si è sentita tradita da quello che considerava un amico e una persona sincera.

Vediamo insieme cosa è successo al Grande Fratello Vip

Jo Squilli contro Alex Belli, durissimo sfogo al Grande Fratello Vip

Jo Squillo è la concorrente del Grande Fratello Vip uscita dalla gara la settimana scorsa.

Ad averla nominata troviamo anche Alex Belli che ha negato la verità del sua nomina alla cantante.

A Jo non tornavano i calcoli e ha chiesto a l’attore se l’avesse nominata e lui ha negato.

Uscita dalla Casa ha, però, scoperto che era stata tradita da colui che riteneva un amico sincero.

Leggi anche –> Soleil Sorge sbotta: notte di fuoco al Grande Fratello Vip

Durante la puntata di ieri sera, la Squillo ha avuto un durissimo sfogo contro Alex Belli. “Non si guarda negli occhi una persona come hai fatto con me e si dice ‘non ti ho nominato, te l’avrei detto’. Per tre volte hai negato tutto. Hai perso la mia fiducia e hai tradito la fiducia degli italiani. Sinceramente quando esci non so che cosa ti potrebbero fare quelli del pubblico. Perché hai veramente dimostrato la tua grande falsità” esclama furiosa la ex concorrente.

Questo suo sfogo però non ha sorpreso il pubblico. Infatti, Jo aveva già parlato dell’accaduto nello studio di Pomeriggio Cinque.

“Sarà anche un bravo attore, non so. Il problema è che nella vita la fiducia mia se l’è persa. Con me ha chiuso. Ha tradito la mia fiducia, guardandomi negli occhi e dicendomi ‘io non ti ho nominato te lo assicuro’. Il tradimento è nelle azioni che lui ha fatto” rivela la Squillo.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, la gieffina abbandona? Lacrime in casa

“Recita il suo ruolo e quando uscirà dalla Casa avrà delle serie difficoltà di credibilità, perché l’ha persa tutta con gli italiani” conclude indignata la cantante.

Ma vediamo come ha reagito Alex Belli al durissimo sfogo di Jo Squillo

Alex Belli risponde allo sfogo di Jo Squillo al Grande Fratello Vip

Alex Belli, conclusa la puntata, si riunisce insieme ai suoi coinquilini e commenta lo sfogo di Jo Squillo.

“Io stavo parlando con Sonia e Alfonso. Stavo ringraziando la Bruganelli. Lei ha iniziato ad inveire, ma che tempistica sbagliata! La sua nomination non era importante. Dai, è una cosa passata, è già fuori. Cosa c’entrava attaccarmi così in diretta?! Diciamo chiaramente che è stata proprio fuori luogo” dice Alex agli amici e continua: “Era una conversazione che non la riguardava e lei è intervenuta dicendo ‘Alfonso posso dire una roba?’. E Alfo le ha detto ‘ok dilla pure’. Ma era proprio arrabbiata, mi ha dato del falso dicendo che fuori la pensano come lei“.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip, dal crollo alla rinascita: lacrime in casa

L’attore inizia a trovare delle giustificazioni, ma Jo Squillo ci ha visto lungo: “Cioè mica è obbligatorio dire chi si è votato. Io la scorsa settimana avevo già i miei problemi e non avevo voglia di entrarne in un altro. Così ho tergiversato per non dirle che l’avevo nominata. Se io ho nominato una persona e voglio dirglielo ok, altrimenti fatti gli affari tuoi. Nessuno può forzarmi a dire nulla. Mi ha proprio detto che sono un bugiardo. Le è venuta fuori una rabbia molto brutta. Sai quando Katia diceva ‘la vera Jo Squillo non è questa buona, ma c’è altro’. Ecco lì l’ho vista chiaramente”.

Jo Squillo e Alex Belli hanno avuto un durissimo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip. Alex Belli pensa di essere integerrimo, ma pian piano si sta svelando per quello che è veramente: un fake