Soleil Sorge sbotta: notte di fuoco al Grande Fratello Vip

Soleil Sorge dopo la diretta del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini si è lasciata andare ad uno sfogo di fuoco.

Soleil Sorge, durante la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini al GF Vip, ha dovuto fare i conti con le nuove dichiarazioni di Delia Duran, la compagna di Alex Belli. Quest’ultima, durante la diretta di venerdì scorso non aveva reagito affatto bene sul loro avvicinamento, dandole della gatta morta.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, comprendendo il suo stato d’animo, data la situazione, aveva incassato il colpo in silenzio, sperando che le acque si sarebbero poi calmate. Peccato che durante le scorse ore così non sia stato e Delia, ospite da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, abbia ribadito lo stesso concetto e quando Signorini ha mostrato a Soleil quel momento è andata su tutte le furie dopo la puntata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Brutto colpo per Lulù Selassié: lei ammutolita, ma fuori dalla Casa tutto cambia

GF Vip: Soleil Sorge infastidita da Delia Duran a Pomeriggio 5

Soleil Sorge, una volta terminato il collegamento con Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip, si è lasciata andare ad un duro sfogo contro Delia Duran, affermando che la prima volta è stata zitta perchè ha compreso il suo stato d’animo e la situazione, la seconda si è infastidita ma se ripeterà di nuovo la casa non sarà più così clemente. Ecco le sue parole:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, reazione da brividi dopo la lettera della mamma di lui

“Non sono una gatta morta e mai lo sono stata” ha ribadito la Sorge. “Ad offendermi così ci passa male lei. Alla prima volta la tollero, la seconda cerco di stare calma, se ricapita una terza però basta. Se continua ad attaccare io inizierò a difendermi“ ha subito precisato. “Io non ci sto più a prendermi le frecciatine e stare zitta, non soffro più in silenzio. Non esiste che una in tv mi insulti“ ha aggiunto. “La prima volta che mi attacchi sono buona, la seconda già mi stanco, poi la terza volta che mi diffami mi arrabbio” ha concluso, mettendo in guardia la compagna di Alex Belli.