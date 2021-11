Matrimonio a prima vista Italia, alta tensione tra le coppie: cambia tutto

Matrimonio a prima vista 2021: ecco la reunion. Scelta finale tra crisi e colpi di scena. Alcune scelte clamorose cambieranno tutto

La settima stagione di Matrimonio a prima vista entra nel vivo ed arriva uno dei momenti più attesi dal pubblico di Discovery+ e Real Time. Le coppie del dating show dai tratti di docu-reality che da anni riscuote un grandissimo successo. Siamo arrivati nelle fasi cruciali, quelle della “reunion”, dove le tre coppie si incontrano e si confrontano sulle loro rispettive esperienze. Per chi non lo sapesse, gli sposi si uniscono in matrimonio (assolutamente vero, anche dal punto di vista legale) il giorno stesso in cui si conoscono.

Poi trascorrono insieme cinque settimane, tra viaggio di nozze e un periodo di convivenza di un mese. Solo alla fine di questo periodo le coppie decideranno se proseguire il loro matrimonio oppure procedere con un regolare divorzio e salutarsi per sempre. Come sempre, le coppie sono abbinate da un particolare algoritmo che combina le loro attitudini.

Matrimonio a Prima Vista, cosa aspettarsi per “la resa dei conti”

Gli assortimenti finali, però, vengono fatti da un comitato di tre esperti, (il sociologo Mario Abis, la sessuologa Nada Lofreddi e il life coach Andrea Favaretto) che conoscono i candidati e con una serie di interviste e di test fanno gli abbinamenti finali. Ormai non manca molto alla scelta finale, e le difficoltà tra le coppie potrebbero essere decisive. Chiaramente, c’è il “popolo” dei social che spinge e che tifa, accendendo gli account ufficiali della trasmissione di commenti e pareri su cosa succederà.

Tra le coppie più discusse c’è quella composta da Dalila e Manuel. I due romani non fanno altro che litigare, eppure dopo i primi giorni sembravano andare d’accordo. Evidentemente, l’attrazione fisica reciproca ha fatto la sua parte, ma poi bisogna anche andare a guardare altri fattori: ed è qui che sono arrivati i problemi. Ora c’è molta curiosità per capire cosa decideranno di fare.