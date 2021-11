Matrimonio a prima vista Italia, è guerra: dopo il fatidico sì, finisce tutto così

Matrimonio a prima vista: non hanno mai detto di essere una coppia ma i loro atteggiamenti facevano capire che c’era qualcosa di diverso

Le storie delle coppie di “Matrimonio a prima vista” spesso hanno risvolti inaspettati. Anche per questo il pubblico del programma di Discovery+ si appassiona così tanto alle vicende degli “sposi” al buio. Non solo quello che succede durante la trasmissione, ma anche ciò che accade dopo, quando le telecamere si spengono e ognuno torna alla propria vita. La maggior parte delle coppie finisce col separarsi, divorziando dopo il periodo di prova.

Ma non è detto che questa sia la fine di tutto. In particolare, due dei protagonisti del dating show si fanno vedere insieme sui social spesso e volentieri. Tanti viaggi insieme e la sensazione di essere decisamente affiatati, con tanto di tatuaggio a celebrare la loro unione. Non si può parlare di amore vero e proprio, in quanto i due oggi sembrano essersi allontanati.

Tensione nella coppia nata dopo i due divorzi a “Matrimonio a prima vista”

Le tante cose belle di un tempo non sembrano esserci più, infatti. Si tratta di due ex protagonisti di Matrimonio a prima vista, ossia Andrea Ghiselli e Francesca Musci. Dopo la fine delle puntate, i due si sono prima riavvicinati e poi di nuovo separati, con tanto di polemiche incrociate e insulti via social. Accuse, insinuazioni e situazioni poco spiacevoli. Da precisare che nel programma entrambi erano sposati con persone diverse.

Ghiselli con Nicole, che ha poi liquidato per mettersi con l’altra sposa, Sitara, a sua volta divorziata dal marito conosciuto “al buio”. Tra i due si è passati da un feeling inequivocabile a una vera e propria guerra social con tanto di accuse. Da notare che Francesca era rimasta sposata con l’uomo che aveva conosciuto nel programma per oltre sei anni. Insomma, una serie di accuse reciproche via social, con tanto di offese. Un altro pasticcio nato dopo le nozze di Matrimonio a Prima vista.