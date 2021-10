La clamorosa scelta di Martina e Davide a Matrimonio a prima vista Italia

Si sono spostati e sembravano felici dopo le nozze celebrate nel programma di successo Matrimonio a prima vista: stanno ancora insieme?

Matrimonio a prima vista italia è ripartito alla grande. Anche questa settima edizione, in onda su Discovery, ha catturato l’attenzione del pubblico. Grazie anche alla formula “on demand” gli appassionati possono vedere (e rivedere) quando vogliono le puntate dell’originale dating show arrivato dagli Stati Uniti. Tra le coppie protagoniste di questa edizione c’è quella formata da Martina Manoni e Davide Graceffa.

Si tratta della seconda che si è sposata in questa nuova stagione. Come è noto, si tratta di perfetti sconosciuti che vengono “messi insieme” da un algoritmo matematico in base alla loro personalità e interessi, e valutati da uno staff di esperti. Gli sposi si conoscono per la prima volta nel giorno del loro matrimonio, ma teoricamente dovrebbe essere una coppia (sulla carta) perfetta.

Matrimonio a prima vista Italia, la coppia formata da Davide e Martina parte forte

A quanto pare l’unione tra Martina e Davide sembra funzionare, in quanto i due sembrano aver apprezzato la scelta degli esperti. La hostess ha apprezzato lo sguardo pulito del ragazzo, mentre Davide è rimasto entusiasmo del gradevolissimo aspetto di Martina. Quando c’è un interesse dal punto di vista fisico le premesse sono ottime, e così è stato. Del resto Davide è un ragazzo solare, molto efficace nel primo impatto.

Nei primi quattro episodi della stagione le cose sembrano andare bene, ma bisognerà attendere per capire se i due sceglieranno di rimanere insieme. Ci sono cinque settimane di tempo, nelle quali i due fanno il classico viaggio di nozze e poi la convivenza in casa. La storia di Matrimonio a prima vista ci insegna che un entusiasmo iniziale spesso sfuma molto rapidamente. Solitamente il discorso è prettamente fisico, ma dopo essersi “sfogati” sotto le coperte gli sposi si chiedono se tutti gli altri aspetti funzionano. Vedremo quale sarà la scelta di Davide e di Martina.