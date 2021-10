Sorriso perfetto e fotogenico? Ecco i consigli per essere sempre irresistibili

Dì la verità: almeno una volta nella tua vita hai chiesto di rifare una foto di gruppo o in famiglia, perché eri venuta male o avevi l’impressione di aver appena scattato una foto segnaletica per la polizia.

Quante volte ti fai i selfie e finisci per eliminarli tutti, perché il tuo sorriso non ti convince e facendo questa espressione hai un occhio più chiuso dell’altro?

Oggi ti sveliamo qualche consiglio per apparire meglio in foto quando sorridi.

Cerchiamo di evitare l’effetto “sorriso da folle appena scappata dal manicomio“.

Ecco quali sono i consigli per avere un sorriso perfetto in foto

Sorriso perfetto in foto? Ecco i consigli per essere sempre al top in ogni contesto

Forse non lo sapevi, ma esistono molti consigli per avere un sorriso naturale e spontaneo in foto anche se non sei fotogenica.

Devi mantenere la pazienza e metterci un po’ di pratica, ma una volta appresi i consigli per un sorriso perfetto anche in foto, non avrei più l’ansia, ma solo piacere.

1) Non stringere mai i denti

Molte persone non lo sanno, ma uno dei consigli più antichi e veritieri per sorridere in maniera spontanea e naturale in foto è quello di non stringere i denti.

Devi fare in modo che l’arcata superiore e inferiore non si tocchino affatto. Così creerai un ghigno molto fotogenico.

Ricordati di rilassare i muscoli del collo in modo tale da sciogliere ogni tensione prima di metterti in posa.

La tua pelle risulterà meno tirata e le rughe naturali del viso addolciranno i tuoi lineamenti facciali.

La tua espressione sarà naturale e dolce e il tuo viso risulterà più affusolato, quindi ti slancerà.

2) Niente sorriso da clown

L’importante, per venire bene in foto, è avere un sorriso disteso e rilassato.

Devi riuscire a sorridere come quando senti una battuta divertente o godi del panorama di una vista che ti piace. Solo così sarai naturale e genuina.

Cerca di fare pratica con i selfie e studiati: nota se quando ti metti in posa davanti alla fotocamera mostri tutti i denti o meno.

Forse sei incappata nel sorriso alla Joker e stai forzando la tua posa naturale.

Alcuni studi scientifici in America hanno dimostrato che una quantità eccessiva di denti in foto non crea una armonia e non dona brio alla foto.

La cosa fondamentale per un sorriso perfetto è il ricordarti di essere te stessa. Non ti sforzare nel fare un sorriso più ampio di quello che fai normalmente quando sei divertita da qualcosa.

3) Dedicati ai denti prima dello scatto

Un consiglio che funziona sempre è questo: prima di mostrare il tuo sorriso in foto, passa la lingua sui denti per ottenere un effetto luminoso.

Molti esperti di make up svelano che anche una passata di vasellina sulla dentatura crea lo stesso effetto, ma questo non è indispensabile se hai i denti naturalmente bianchi.

Questo semplice trucchetto renderà il tuo sorriso meno spento risultando, anzi, più brillante e solare.

4) Mantieni l’obbiettivo della fotocamera sopra il livello degli occhi

Mantenere l’obbiettivo fotografico sopra l’altezza degli occhi ti aiuterà ad ottenere un migliore scatto.

Questa posizione ti permette di addolcire i tuoi lineamenti e, soprattutto, a nascondere alcuni difettucci come il doppio mento.

Se però metti l’obbiettivo troppo in alto, la foto renderà una forma distorta del tuo viso. Quindi stai attenta!

Il livello giusto della telecamera leverà alcuni difetti e otterrai uno scatto complessivamente più felice, spensierato e naturale.

Se porti gli occhiali, cerca di piegare la testa e l’obbiettivo, in modo tale che la luce diretta del sole crei luminosità alla foto, ma non faccia riflettere le lenti.

Solo così l’attenzione sarà focalizzata sul tuo bellissimo selfie e il sorriso perfetto

5) Sii te stessa

Quando scorri sulla galleria del tuo telefono ti capita di notare un tuo sorriso forzato? Come lo noti te, anche i tuoi amici lo vedono.

Magari puoi ingannare uno sconosciuto o qualche conoscente, ma il problema del sorriso “artificiale” è che gli occhi non esprimono lo stesso sentimento.

Ecco che l’ultimo consiglio che ci sentiamo di darti è di essere sempre te stessa e rilassarti: il tuo sorriso risulterà nettamente superiore con questi due requisiti.

Non sembrerai solo felice, ma anche solare emanando una luce tutta tua che diventerà la protagonista della foto.

Ricordati che non otterrai subito il risultato che vuoi; anche le tua amiche che appaiono perfette hanno dovuto allenarsi tanto.

Non ti lasciar far prendere dall’ansia: provaci, conosciti ad ogni scatto e sperimenta con le varie luci del giorno e i tuoi lineamenti.