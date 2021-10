Cristiano Malgioglio e il dramma che gli ha stravolto la vita

Cristiano Malgioglio parla del dramma che gli ha cambiato la vita

Cristiano Malgioglio è un cantautore, paroliere e personaggio televisivo. L’artista ha scritto brani di successo per cantanti di fama come Mina, Orietta Berti, Raffella Carrà, Adriano Celentano, etc.

Insomma, molta della musica italiani degli anni 80/90 è stata scritta da Cristiano Malgioglio.

In questi ultimi anni, il cantante si sta dedicando alla televisione come giudice di Tale e Quale Show e come concorrente e poi opinionista del Grande Fratello Vip.

Malgioglio è esilarante ed è divenuto una vera e propria icona. Frizzante e sorprendente, però, Cristiano non è sempre stato bene nella sua vita.

Ha confessato un dramma del suo passato che gli ha stravolto la vita.

Scopriamo insieme di cosa si tratta

Cristiano Malgioglio racconta il suo dramma: “Un danno enorme“

Cristiano Malgioglio ha vissuto un vero e proprio dramma e solo in alcuni programmi televisivi è riuscito a confessarsi.

Uno tra questi format è a Domenica In con l’amica e conduttrice Mara Venier. Ricordando i suoi successi, Malgioglio ha voluto parlare anche del suo momento difficile una volta per tutte.

Cristiano è riuscito a guarire dal melanoma e fa un appello ufficiale a tutti i suoi seguaci: “Io pregherei tutti quelli che hanno dei nei ma che non ci fanno caso, di farsi la mappatura dei nei“.

L’artista si sente un miracolato adesso, ma si era preso un vero e proprio spavento: “Avevo una sofferenza dentro di me. Non ho fatto chemio, sono stato preso in tempo. Se avete dei nei fatevi controllare, non si scherza“.

Malgioglio ha scoperto l’inizio della malattia in tempo e per puro caso: “Io me la sono cavata, ma potevo non accorgermene in tempo, sono stato molto fortunato“.

“Questa è una testimonianza molto importante che non avevo mai fatto prima, ma mi sentivo di farla perché con questa mia dichiarazione posso salvare tantissime vite, come tu, professore Mercuri, hai salvato la mia” dice l’artista.

“Se queste forme di melanoma sono prese all’inizio puoi vivere felice e contento” confessa Malgioglio e definisce il suo melanoma come un granellino di sabbia.

“Se lo lasciavo così, chissà che percorso avrebbe fatto. La prevenzione è fondamentale, bisogna fare la mappatura dei nei, sempre. Anche quel neo che vi sembra perfetto potrebbe causarvi un danno enorme” conclude l’artista molto preoccupato, ma voglioso di motivare anche gli altri.

Cristiano Malgioglio è una star, un’icona della musica e televisione italiana. Col suo fare unico e la lingua tagliente, l’artista ha anche sofferto nella sua vita.

E’ riuscito a vincere contro il suo dramma, ma il ricordo è ancora vivido nella sua mente.

Con la sue esperienza, ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro, proprio come fa anche con le sue canzoni