“Questa ero io”: foto inedita di Andrea Nicole, la tronista di Uomini e Donne come non l’avete mai vista

Andrea Nicole è la tronista di Uomini e Donne che più ha appassionato il pubblico del piccolo schermo che si è commosso per la foto inedita del passato mostrata in studio.

Andrea Nicole è in assoluto una delle protagoniste indiscusse di questa stagione del Trono Classico di Uomini e Donne. La tronista aveva incuriosito tutti ancora prima di iniziare il suo percorso negli studi Elios di Roma a causa del suo passato.

Andrea prima di diventare una bellissima donna era nata nel corpo sbagliato, ma ha saputo abbattere ogni pregiudizio nei suoi confronti dei telespettatori che guardavano il suo percorso con scetticismo. Andrea è molto di più del suo passato, portando all’interno del Trono Classico uno dei percorsi più belli e interessanti degli ultimi anni.

La tronista però ha scelto di condividere, durante l’esterna con Alessandro, un altro pezzo del suo passato, mostrando poi anche in studio un’inedita foto del suo passato.

Uomini e Donne: la foto dell’infanzia di Andrea Nicole emoziona tutti

Andrea Nicole durante il corso dell’esterna con Alessandro ha scelto di mostrare una foto che la immortala durante un momento della sua infanzia, emozionando non solo il suo corteggiatore, contento che abbia voluto condividere un ricordo così profondo con lui, ma anche tutto il pubblico presente in studio e da casa.

Lo scatto immortala Andrea quando era ancora un bambino, in una foto che probabilmente risale quando stava per concludere un anno scolastico in compagnia dei suoi compagni di classe. Il viso, il suo splendido sorriso, sono rimasti gli stessi dell’epoca, così come la sua dolcezza che è rimasta invariata durante il corso degli anni.

Andrea Nicole a Uomini e Donne ha scelto di condividere un altro estratto del suo passato e il suo modo di raccontarlo, con estrema dolcezza ed intelligenza, è riuscito ad abbattere il muro del pregiudizio nei confronti dei più scettici che in un primo momento avevano bocciato la scelta della redazione di Maria De Filippi di optare per la prima tronista transessuale della storia del programma.

Invece mai scelta si è rivelata essere più azzeccata, in quanto è riuscita a regalare uno dei percorsi più belli ed emozionanti nella storia del programma. Tant’è che il pubblico di canale 5 spera che lei possa realmente trovare l’amore all’interno del programma e non un ragazzo che sfrutti il momento per ottenere soltanto una maggiore visibilità.

Andrea Nicole prima di Uomini e Donne era così, con il suo sorriso dolce e gli occhi vispi e curiosi. Caratteristiche che l’accompagnano anche oggi.