Avete mai visto le sorelle di Arisa? Lo splendido ritratto di famiglia

La cantante Arisa si mette in posa con le sue sorelle e viene fuori un bel ritratto di famiglia. Le ragazze somigliano molto all’artista

Dal palco di Sanremo a quello di “Ballando con le Stelle”, passando per il ruolo di giudice ad Amici. La cantante Arisa ne combina di tutti i colori, ed è sempre molto presente in tv. Spesso parla della sua famiglia, alla quale tiene molto.

Non a caso il suo nome d’arte (quello vero è Rosalba Pippa) nasce mettendo insieme le iniziali dei suoi familiari. La A rappresenta Antonio, il padre autisra. R è quella del suo nome, Rosalba. La I è di Isabella, la sorella che ama la fotografia. Poi c’è la S di Sabrina, l’altra sorella, ma più piccola e molto somigliante a lei.

Arisa e le sue sorelle: un “quadretto” indimenticabile

E poi c’è la A, che sta per Assunta, la mamma casalinga che ama il decoupage. Sui social gira un simpatico scatto, che rappresenta un bel quadretto di famiglia. Arisa si mette in posa con le sorelle e la mamma. Scatto tutto “pink”, perché non c’è il padre. La cantante pubblicò il selfie sui suoi social, ricevendo moltissimi consensi.

La famiglia appare, in effetti, molto unita. Non si può notare una certa somiglianza tra le donne di casa (la famiglia dell’artista vive in Basilicata) e in particolare tra lei e Sabrina. E’ proprio il sostegno di madre e sorelle a dare grande forza alla cantante, che ha un carattere sensibile e spesso ha fatto i conti con dolorose storie d’amore.