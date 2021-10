Uomini e Donne puntata 29/10/21: Matteo sceglie ed entra nel guinness dei primati

Uomini e Donne ha battuto i suoi stessi record. Dopo la scelta di Matteo Fioravanti si entra nel guinness dei primati.

Uomini e Donne è tornato sul piccolo schermo degli italiani con l’ultimo appuntamento di questa settimana per poi ritornare con nuovi episodi.

Oggi si continua con il Trono Classico e il momento di sconforto di Matteo Fioravanti, che dopo aver visto l’esterna con Noemi è scoppiato in lacrime senza riuscire a spiegare che cosa gli stia accadendo. Gianni interviene e critica Veronica perché non ha reazioni, ma Maria la difende affermando che lei è più introversa rispetto a Noemi ed è giusto che si comporti come meglio creda perchè deve piacere al tronista per quello che è davvero non per quello che non è.

Tant’è che lui, che aveva rimarcato più volte questo lato del suo carattere, sceglie di eliminarla. Dopo l’eliminazione balla con Noemi e Maria lo invita di nuovo fare la sua scelta, ma lui ha paura così lei prova a farlo ragionare.

Doppia scelta a Uomini e Donne: Matteo porta via Noemi e arriva la svolta al Trono Over

Lui è frenato perché fino a qualche settimana fa era presissimo da Veronica, invece ora si sente indirizzato verso Noemi. Per questo motivo ha paura di fare la scelta sbagliata. Iniziando anche a sospettare di non essere fatto per fare il tronista, ma Gianni Sperti lo consola affermando che proprio per questa sua genuinità è perfetto per questo ruolo.

Maria lo sprona ancora una volta a fare la sua scelta, visto che è presissimo da Noemi e non fa altro che pensare a lei tutto il giorno, non avendo nemmeno la voglia di conoscere altre persone. Tutti lo spronano a fare la scelta, anche Ida Platano interviene affermando che si sente che lui è molto preso dalla corteggiatrice. Perfino Raffaella Mennoia lo rassicura affermando che sono pronti perfino i petali e la canzone se vuole sceglierla ora.

“Lei mi ha dato la sua foto, io l’ho messa accanto al letto” ha confidato lui. A Maria sembra più chiaro che mai, tant’è che fa partire la canzone e la scelta ha inizio con tanto di petali che cadano dal soffitto: Matteo ha scelto Noemi ed è stato il primo tronista della storia del programma e fare la sua scelta senza mai baciare nessuna delle corteggiatrici. Un vero e proprio record.

I due ballano sulle note di Giordana Angi. Dopo aver ballato lui ringrazia la redazione per essergli stato vicino in questo percorso e per avergli dato questa possibilità. Sotto indicazione di Maria, lasciano lo studio e al centro dello studio si accomodano Angela e Antonio del Trono Over. Si frequentano da un mese e le cose proseguono a gonfie vele, sono molto presi l’uno dall’altra e anche loro oggi vogliono lasciare il programma per viversi al di fuori delle telecamere di canale 5. “E’ una puntata da guinness” hanno commentato in studio, in quanto non c’erano mai state nella stessa puntata ben due scelte.

Maria però nota la commozione di Marcello e gli chiede se è tutto ok, lui risponde di sì aggiungendo di essere invidioso in quanto vorrebbe essere anche lui innamorato ma tutti sospettano che provi ancora qualcosa per la sua ex. Tutti sospettano delle sue parole, in quanto non fa altro che piangere ed Ida corre a consolarlo.