Uomini e Donne puntata 27/10/21: dama incastrata, salta fuori la verità

Uomini e Donne oggi ha visto smascherare una delle dame più famose del Trono Over. La verità è finalmente venuta a galla.

Uomini e Donne è tornato anche oggi sul piccolo schermo degli italiani, mostrando ai telespettatori il proseguendo di quanto iniziano ieri.

Si riparte dal quadrato amoroso formato da Armando, Ida, Marcello e Marika. Nella scorsa puntata hanno avuto una pesante discussione e dietro le quinte gli animi non si sono di certo calmati. Tant’è che Maria apre la puntata mostrando al pubblico che cosa è successo a fine puntata.

Marika confida a Marcello che Armando aveva chiesto anche di rivederla, quindi sarebbe finto ad attaccarla poi in studio. Incarnato prende subito la parola e rivela il motivo perchè ha scelto di troncare la sua conoscenza con la dama, rivelando che lei non gli dava il giusto valore e di esserci rimasto male quando durante la sfilata non le ha fatto alcuna dedica. Lui voleva una dimostrazione in studio che non c’è stata. Lui esce con Mafaldina, ma le cose vanno male perché non scatta la scintilla, e conferma di averla chiamata ma solo per rinfacciarle che in studio non è stata in grado di dimostrarle il suo interesse e per questo la invita ad andare per la sua strada e lei così fa visto che esce con Marcello. “Per questo motivo la storia per me è chiusa in maniera definitiva” aggiunge, ma attenzione perché il dramma non finisce qui.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e donne: l’ex gieffino è il nuovo tronista? Lui si svela

Marika smascherata da Diego a Uomini e Donne: il retroscena sulla telefonata

La dama fa una richiesta a Maria De Filippi in quanto non vuole parlare di Armando, ma della sua conoscenza con Marcello. Le cose vanno bene, ma lui non si fida di lei visto quanto accaduto in studio. Marika lo rispetta e spera di potergli far cambiare idea, anche se al momento lei prova una grande attrazione mentale nei suoi confronti che spera possa trasformarsi anche in qualcosa di fisico. Lui conferma tutto, affermando che con lui è tranquillo e Maria crede si tratti di una frecciata contro Ida, lei lo invita a non permettersi e si intromette Armando che gli da del Pinocchio.

Gianni gli chiede come mai lui non abbia baciato Marika, lui replica affermando che sentiva che non c’era questo desiderio da parte sua e lei conferma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Uomini e Donne, clamoroso ritorno di fiamma? Lui si sbilancia

Armando torna a parlare male di Marika, accusandola di aver parlato male di Marcello e per questo trova impossibile che lei possa essere interessata a lui: “Meglio che non dico quello che mi dicevi di Ida. Non scendo ai tuoi livelli“ ha replicato la dama che lo ha poi accusato di essere in studio solo per essere in cerca di visibilità.

Gianni, invece, concorda con Incarnato e crede che Marika stia utilizzando Marcello soltanto come una ripicca ed anche Maria insinua il dubbio, chiedendole in continuazione se è ancora presa da Armando ma lei nega. In particolar modo l’opinionista dubita di Marcello che non ha reagito di fronte alle provocazioni tra i due.

Maria chiude lo spezzone a loro dedicato e fa mettere al centro dello studio Diego. Di fronte a lui si siedono Ida Platano e Katy. I due hanno preso un caffè, ma non sembrano essere intenzionati a voler proseguire la conoscenza in quanto lei lo accusa di aver messo due piedi in una scarpa mentre lui replica affermando che dopo un ballo credeva che fossero già una coppia.

Con Ida le cose sembrano andare bene. Lei aveva il suo numero da tempo, ma soltanto ora lo ha usato. Si parla in maniera inevitabile di Marcello e Diego rivela di non capire come faccia a farsi usare da Marika per far ingelosire Armando. In quanto avrebbe usato la stessa tecnica con lui. Inoltre, rivela che la dama gli avrebbe confermato che la telefonata riportata da Ida sarebbe vera. Marika replica affermando che lei non ha mai negato di aver parlato male di Armando, in quanto in quel momento avevano litigato: “Trono fuori luogo questo tuo commento di un episodio successo due mesi fa” ha commentato la dama.

Si passa al Trono Classico e Maria scendere Ciprian ed Alessandro, i corteggiatori di Andrea Nicole. Maria mostra l’esterna tra la tronista e Cipriani, lui le parla della scomparsa di suo padre e lei del momento più difficile del suo percorso. I due sono vicini non sono vicini soltanto mentalmente, ma anche fisicamente. Tant’è che scatta il bacio di fronte alle telecamere. Alessandro, ovviamente, è infastidito da quanto ha visto.