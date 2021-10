Uomini e Donne, clamoroso ritorno di fiamma? Lui si sbilancia

Uomini e Donne, clamoroso ritorno di fiamma per la storica coppia del programma di Maria De Filippi? Lui rompe il silenzio.

Sono tante le coppie nate nello studio di Uomini e Donne nel corso delle varie edizioni. Nello studio del programma di Maria De Filippi sono nati tanti amori coronati con il matrimonio e la nascita dei figli. Sono nati, tuttavia, anche amori poi finiti come quello di una delle coppie più amate del dating show di canale 5.

Nel parterre del trono over, amatissimo dal pubblico, è nata la coppia formata da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due si sono detti ormai addio e la dama è tornata nel parterre del programma per trovare l’amore. Ida, dopo una frequentazione con il cavaliere Marcello, è tornata a cercare ancora il principe azzurro. Riccardo Guarnieri, invece, ha preferito non tornare nel programma. In compenso, segue le vicende delle dame e dei cavalieri attraverso la tv.

Uomini e donne: Riccardo Guarnieri rompe il silenzio su Ida Platano

Riccardo Guarnieri ha rotto il silenzio raccontandosi in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine parlando di se stesso, della propria vita privata e di Ida Platano.

“A distanza di tempo sono riuscito a scindere il bello dal brutto delle storie d’amore che ho vissuto, il bello va nel bagaglio dei ricordi e il brutto in quello dell’esperienza […] Ho capito che l’amore è fatto anche di compromessi. L’ho capito quando ho smesso di essere innamorato e ho cominciato a guardare con distacco ciò che era successo rendendomi conto di aver accettato delle situazioni che mai avrei per carattere accettato”.

Su Ida Platano, invece, ha aggiunto: “A Ida auguro il meglio, ho molti ricordi della nostra storia. Vederla interagire con altri uomini non mi lascia indifferente ma neanche mi infastidisce. Ida è pur sempre una donna con cui ho condiviso anche cose bellissime. Ho ricordi negativi e positivi della nostra storia, sono stato molto innamorato di lei ma oggi rivedendola lì non provo alcun fastidio ma al contrario sono contento per lei”.