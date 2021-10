Raimondo Todaro e Francesca Tocca: tutta la verità sul ritorno di fiamma

Raimondo Todaro e Francesca Tocca, dopo essersi detti addio, sono tornati insieme? Spunta tutta la verità sui protagonisti di Amici.

Dopo aver lasciato Ballando con le stelle, Raimondo Todaro si è tuffato in una nuova avventura diventando insegnante di danza nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove ha ha ritrovato l’ex moglie Francesca Tocca, ballerina professionista. Da settimane si mormora di un possibile ritorno di fiamma, ma cosa c’è di vero?

A svelare la verità è lo stesso Todaro in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo nel corso della puntata trasmessa il 23 ottobre.

La verità sul ritorno di fiamma tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro

Raimondo Todaro non si sbilancia. Ai microfoni di Silvia Toffanin che gli ha chiesto se ci siano possibilità di un ritorno di fiamma con Francesca Tocca, ha risposto: “Bella domanda, intanto vediamo cosa succede domani e poi, che cosa ti devo dire, da che mondo e mondo decide sempre la donna. Lo stai chiedendo alla persona sbagliata”.

L’insegnante di danza di Amici ha parlato anche del rapporto con la figlia Jasmine: “Jasmine fa ginnastica artistica, però balla anche. In casa lo fa sempre. Guarda i video dei ballerini di Amici, soprattutto di Giulia Stabile. Nel nostro stile, la sua mamma è la miglior ballerina che ci sia. Se vorrei che Jasmine diventasse una ballerina? A me piacerebbe che lei fosse felice. Se sarà felice con la danza ben venga. Se proprio deve scegliere la danza, spero che scelga uno stile in cui balli da sola e non in coppia. Sono geloso”.

Infine, ha parlato anche della sua famiglia: “I miei genitori sono sempre stati presenti ma in maniera diversa. Mamma se non la fermi ti allaccia pure le scarpe. Mi ha sempre accompagnato in sala. Non ha perso mai un minuto delle gare. Mio padre è un grande. Non è una presenza ingombrante ma c’è sempre. Mio fratello è il matto della famiglia. Salvo è tre anni e mezzo più grande di me. È il mio punto di riferimento. Balla anche lui, ha una scuola”.

Durante l’ultimo pomeridiano di Amici 2021, tuttavia, è arrivato il bacio in diretta tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca.