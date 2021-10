Il dramma di Bianca Atzei: “A Sanremo mi dicevano che fosse stress”

Bianca Atzei è una delle cantanti più apprezzate del panorama televisivo italiano. Ha un grandissimo talento, ma anche per le persone di successo come lei accadono degli imprevisti che fanno vivere dei momenti difficili.

Bianca Atzei è una cantante che ha scalato le classifiche musicali con dei pezzi che in radio hanno raggiunto un grandissimo consenso. Con la sua voce graffiante ha un timbro che è inconfondibile per i fan che la apprezzano proprio per il suo fascino e carattere. Ciò che però pochi considerano, è che non è solo un’artista, ma una persona. Pochi conoscono i retroscena dell’evento che più tra tutti l’ha destabilizzata, e l’ha sconfitta profondamente.

Bianca Atzei è l’artista che ha dato un colore in più, o meglio un’ulteriore sfumatura black alla musica soul italiana, modernizzandola con delle note pop. Infatti, per la sua formazione si è ispirata a cantanti come Whitney Houston e Mariah Carey, ma ha attinto anche da nomi celebri per la musica italiana come Patty Pravo e Luigi Tenco.

Già in passato aveva fatto una confessione toccante, raccontando il dramma di cui è stata protagonista, sconvolgendo non poco i fan.

Adesso, ritorna con delle nuove rivelazioni, dure da affrontare e da digerire, ma l’interprete ha deciso di essere trasparente.

Bianca Atzei senza filtri, racconta tutto al pubblico

Sono tempi duri per la scena musicale. Dopo il grave lutto nel mondo della musica, l’interprete aveva solo 39 anni, le cattive notizie non cessano ad arrivare. Altre sono le lacrime che continuano a cadere, e per Bianca il motivo è molto personale. Tutte le persone vivono delle battaglie con i problemi di tutti i giorni, anche quelli che sono definiti “invisibili drammi interiori”. Per ognuno c’è una soluzione, ma non è difficile crollare nello sconforto. Questo è il caso della cantante che decide di raccontare tutto.

Bianca è stata da poco ospite a Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, occasione nella quale ha partecipato all’intervista che le ha permesso di fare luce su degli aspetti della sua vita privata molto difficili da affrontare.

Aveva già raccontato del terribile evento dell’aborto, da lei vissuto più come un lutto perché già sentiva il figlio come suo. Oltre a questa vicenda però, ce n’é un’altra legata al Festival di Sanremo.

La tachicardia è arrivata proprio quando era sul palco, oltre che nel bel mezzo della notte, quando si svegliava improvvisamente. Il battito accelerato è un sintomo infimo, perché può indicare tantissime condizioni. Dall’ansia all’attacco di panico, o ancora può essere dato da patologie cardiache. Se all’inizio è stata posta meno attenzione, data la sua giovane età e salute, in seguito quando tutto si è complicato è arrivata un’altra batosta.

Viene operata d’urgenza al cuore. Non era lo stress, ma una condizione più grave che necessitava della giusta cura. Adesso le cose vanno meglio, ma non c’è dubbio che questi sono eventi che lasciano dei segni che quasi mai si dimenticano.