Dalla felicità alla tragedia: il terribile dramma della star della musica italiana

La vita può sconvolgere l’esistenza di una donna, soprattutto in un momento cruciale della sua vita. Il desiderio e la gioia di essere madri, infatti, possono andare incontro a dolori atroci e traumi che sono molto difficili da superare. Non è un segreto che per una madre la perdita di un figlio molto desiderato può essere uno shock terribile. Una triste vicenda che ha toccato da vicino anche l’esistenza di una cantante molto apprezzata dal pubblico.

Non solo per il suo indubbio talento artistico, ma anche per spiccata dolcezza e sensibilità che spesso ha dimostrato. In una recente intervista a “Verissimo“, la donna ha raccontato la terribile esperienza. A darle forza, però, è la consapevolezza che questa brutta esperienza è comunque condivisa da tante altre donne, e per questo motivo è giusto parlarne. L’artista era finalmente incinta: aveva desiderato la gravidanza da mesi, provando e riprovando con il suo compagno.

Il terribile dolore della cantante: il suo sogno è diventato un dramma

Finalmente il suo desiderio si è avverato, ma c’era la preoccupazione che qualcosa potesse andare storto. Come lei stesso ha raccontato, ha aspettato di uscire dai primi mesi, quelli più a rischio, per procedere con una nuova ecografia e rasserenarsi. “Volevamo dare questa notizia meravigliosa a tutti – ha spiegato – è invece siamo entrati in una tragedia”. Purtroppo la felicità della donna si è trasformata in dramma quando l’esame medico ha evidenziato un aborto naturale.

La coppia aveva problemi a concepire un bambino in modo naturale, e dopo un anno ha ricorso alla fecondazione assistita. La procedura ha funzionato, e quando ha ottenuto la gravidanza la cantante si è sentita finalmente appagata: “Ero convinta di avercela fatta, e che presto sarei diventata mamma. Purtroppo le cose sono andate diversamente, ma ho voluto comunque raccontare questa storia perché è un dolore condiviso da tante altre donne”, ha spiegato Bianca Atzei. Lei la cantante che ha sofferto questa dolorosa perdita.