La neo mamma vip, dopo la nascita del suo primo figlio, pubblica un selfie senza filtri e ammette: “Non sono stati giorni semplicissimi”.

Con un selfie senza trucco e senza filtri, con la stanchezza sul viso, la neo mamma vip ha raccontato sui social tutto quello che sta affrontando da quando ha partorito. Una confessione a cuore aperto della mamma vip che è sempre stata profondamente sincera con i suoi followers.

Dopo aver raccontato tutte le emozioni provate nel corso della gravidanza, l’influencer che è tre quelle italiane è tra le più amate, ha deciso di condividere con i suoi followers anche i momenti, non totalmente, semplicissimi affrontati dopo il parto.

Paola Turani: la verità della mamma vip dopo la nascita di Enea Francesco

Felice e al settimo cielo per la nascita del figlio Enea Francesco, Paola Turani ha voluto condividere anche la parte più difficile che le mamme devono affrontare subito dopo il parto.

“Instagram Verità. Onestà. Questi primi due giorni non sono stati semplicissimi. Oggi poi questa era la mia faccia. Con un tentativo di crema contorno occhi per salvare l’impossibile. Niente Tury, non ci sei riuscita LOL! Eccomi qui non me ne vergogno. Mi avete chiesto: Ma tu Paola come stai? Provata, nuovi ritmi, nuovo equilibrio, nuovo tutto. Proprità lui. Ed è bellissimo così ma mi sono un po’ annullata. Dovevo, non riuscivo a fare altrimenti. Va bene così, non sarò molto “presentabile” pazienza. Ma ci vuole tempo per abituarsi ai cambiamenti, figuriamoci questo. Il più bel cambiamento della mia vita”, ha scritto Paola Turani pubblicando la il selfie che vedete qui in basso.

Una confessione, quella di Paola Turani che è stata particolarmente apprezzata dai followers che seguono con tantissimo affetto l’influencer che, sui social, condivide tanto della sua vita.

