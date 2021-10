Sabrina Ferilli, che trasformazione: sempre più bella anno dopo anno

Sabrina Ferilli è considerata una delle attrici più belle d’Italia. Dagli esordi ai giorni nostri, la romana sembra migliorare anno dopo anno

Sabrina Ferilli continua a stupire tutti i telespettatori italiani. L’attrice romana è ormai da più di 30 anni sulla cresta dell’onda: bella, carismatica, forte, ogni film, serie tv o programma televisivo a cui partecipa è sempre un grande successo.

Sabrina è al momento protagonista dello show “Tu si que vales”, dove continua a rivestire il ruolo di giudice popolare dal 2019. Nel frattempo, lo scorso marzo, è stata l’attrice principale di “Svegliati amore mio”, in cui ha interpretato il ruolo di una madre davvero “rivoluzionaria”.

La Ferilli è considerata una delle donne più belle d’Italia e nonostante abbia già superato la soglia dei 50 anni, il tempo per lei sembra essersi fermato e ogni giorno che passa il suo fascino non fa che aumentare.

Sabrina Ferilli dagli esordi a oggi: una bellezza che supera il tempo

Basta prendere come esempio una delle varie foto trovate in rete relative ai suoi esordi al cinema. Questa qui in basso è tratta da una delle scene in cui la Ferilli ha preso parte nel film “Il volpone” del 1988. Chioma folta e capelli mossi, sopracciglia decisamente folte e sguardo ammaliante, Sabrina si presentava così prima di ottenere un grande successo.

Già pochi anni dopo l’attrice entrò di diritto nella top ten delle donne più belle d’Italia. Simbolo della romanità, Sabrina fu chiamata anche sul palco a festeggiare lo scudetto della Roma nel 2001: non un nudo completo, come lei aveva promesso, ma una sfilata in bikini che resterà per sempre nei ricordi dei tifosi giallorossi.

Tanto cinema, con film di vario tipo tra cui tanti “cinepanettoni”, ma anche teatro con “Rugantino” e tv con la conduzione del Festival di Sanremo nel 1996. Ed ancora svariate fiction e la partecipazione come giudice ad Amici di Maria De Filippi.

Proprio il grande rapporto con Maria le ha permesso di approdare negli ultimi anni a “Tu si que vales”, dove ancora una volta la sua bellezza è apparsa in primo piano. In occasione dello show di Mediaset, la Ferilli ha deciso di cambiare look e di accorciare la sua lunga chioma.

Negli ultimi mesi, inoltre, Sabrina ha svelato un lato triste della sua vita: l’attrice non è mai riuscita ad avere un figlio e questo pensiero l’ha tormentata per parecchio tempo. Nonostante lo stress, però, la sua bellezza non è stata minimamente intaccata.