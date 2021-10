Grande Fratello Vip, guerra a distanza: “Felice che sia uscito”

Guerra a distanza nella Casa del Grande Fratello Vip: “Sono felice che sia uscito“

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco meno di un mese e sono già iniziate da tempo tantissime dinamiche diverse.

Soleil contro la Casa e poi ha fatto pace, la storia d’amore (?) tra Manuel e Lulu, la discussione tra Alex Belli e Samy e tante altre.

Dopo la puntata in diretta di ieri sera un po’ di carte sono state mischiate.

Un concorrente della Casa, durante la notte più profonda, si è confidata e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa su un altro coinquilino.

Vediamo quale guerra a distanza è iniziata al Grande Fratello Vip

Jessica Selassiè guerra a distanza contro lui al Grande Fratello Vip: “Ora sta a rosicà“

Jessica Selassiè è la sorella maggiore delle Princess, nonché concorrente del Grande Fratello Vip con loro.

Simpatica, matura e molto gentile, Jessica si sta ancora ambientando al contesto, ma su un concorrente della Casa ha le idee ben chiare.

Samy, modello egiziano, è stato eliminato ufficialmente ieri sera. Nessuno se lo aspettava, ma il pubblico ha deciso così.

Nelle ore più profonde della notte Jessica si è sfogata con alcuni coinquilini e ha detto tutto quello che pensa su Samy.

Tra i due c’è stato un leggero flirt, ma la Princess non ha mai creduto alle sue intenzioni.

“Sono felice che sia uscito, mi ero rotta il c***o di vederlo in giro per Casa” commenta Jessica: “Quando ha espresso il suo interesse per Raffaella, lei ha cercato di appiopparlo un po’ a chiunque. Anche a me. Io sono stata al gioco, non era un brutto ragazzo“.

La maggiore delle Selassiè non è mai riuscita a fidarsi del modello: “Ha iniziato a chiedermi ‘ Ma la notte le telecamere sono accese ‘, ‘ Ma quando ci portano nella love boat? ‘, lui voleva farmi intendere chissà cosa“.

Jessica all’inizio ha anche provato a dormire con lui per dargli una possibilità, ma sembrava che lui volesse far credere qualcosa al pubblico che non stava accadendo affatto.

“Mi metteva la coperta sopra la faccia a me dava fastidio, voleva far intendere chissà cosa. Una sera, ad una festa, abbiamo ballato insieme e non c’ha minimamente provato“.

“Mi ha pure detto di avere una fidanzata in Egitto segreta che non riusciva a vedere” Jessica continua a spiegare il motivo della suo fastidio verso Samy: “Ma non era entrato single? E’ solo un falso. Lui era entrato single ed aveva puntato Raffaella Fico. Ma lei gli ha dato il due di picche. Ora sta a rosicà“.

Jessica poi conclude il suo lungo sfogo: “Era tutto forzato con me, voleva pure fare un ballo sexy dove mi buttava per terra e mi montava sopra. Ho dovuto fingere di aver mal di piedi pur di non ballare con lui. In confessionale l’ho visto, speravo andasse via e menomale se n’è andato“.

“Diceva ad Alex di essere falso, ma il primo falso era lui” Jessica manda un ultima frecciatina all’ex concorrente.

Jessica Selassiè è una ragazza più timida, ma non è assolutamente stupida. Ha avuto bisogno di qualche giorno per inquadrare Samy, ma poi ha espresso il suo giudizio senza peli sulla lingua.

Speriamo che il Grande Fratello Vip parli di questa guerra a distanza anche nella puntata