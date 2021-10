Alfonso Signorini e il dramma arrivato all’improvviso

By

Alfonso Signorini è uno dei giornalisti e conduttori più seguiti degli ultimi tempi. Stacanovista al lavoro, nel corso della sua vita ha dovuto far fronte a delle gravi difficoltà. L’ultima lo ha decisamente devastato perché improvvisa.

Alfonso Signorini è il direttore del settimanale Chi, ma anche il conduttore del Grande Fratello Vip. Da qualche anno è riuscito a intraprendere la strada dei reality, grazie al suo spirito di analisi e la voglia di fare tanta televisione. Tra traguardi e successi in termini di share, la vita gli ha tirato un brutto colpo. Confessione inedita.

Alfonso Signorini è senza dubbio un presentatore e personaggio del mondo della tv italiana, apprezzato e discusso. Il motivo? Ne sa una più del diavolo! Abile comunicatore e professionista di grande competenza, ha dei retroscena sconvolgenti. La sua vita non è mai stata del tutto rose e fiori, nonostante lui faccia sembrare che sia così.

In seguito all’ultima straziante rivelazione pubblica, continua a far stare in pensiero il pubblico che lo sostiene da sempre. Il motivo è abbastanza grave.

Tra gossip e vipponi, il direttore del giornale Chi, porta con sé un peso molto difficile da sostenere, e che quasi nessuno conosce.

Alfonso Signorini e la confessione struggente

Questa volta al centro del gossip non ci sono i personaggi del mondo dello spettacolo e della tv, ma lo stesso conduttore. Dopo la recente brutta figura in diretta in cui è caduto, un evento intimo inerente la sua vita sconvolge tutti. L’imprevedibilità del destino è difficile da fronteggiare, non tutti infatti ci riescono. Ecco i suoi sacrifici.

Alfonso Signorini è un personaggio molto apprezzato per la sua arguzia e spirito di critica, infatti inizia come giornalista nel quotidiano la Provincia di Como, fino a diventare il direttore di Chi, ma non finisce qui. Perché al fianco di Ilary Blasi è un preparatissimo opinionista, pregio che lo porta alla conduzione del Grande Fratello Vip.

Il successore della Blasi non ha però vissuto sempre una vita facile. A livello lavorativo raggiunge grandi traguardi, infatti è proprio alla fine della giornata di lavoro che accade tutto. Tranquillamente, come ogni sera dopo essersi occupato dei giornali, programmi e radio, la malattia piomba come un fulmine a ciel sereno.

Nel 2011 scopre di avere la leucemia. Male a volte incurabile, che nel suo caso però ha avuto un esito positivo. Infatti, seguendo uno specifico percorso di cura è guarito, ma ha una consapevolezza in più. Lui stesso afferma:

“non bisogna vivere nel per sempre, ma nel per ora!”

Frase breve, ma intensa, che incita a vivere appieno giorno per giorno.