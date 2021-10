Edoardo Scotti, figlio Gerry Scotti: il regalo più grande per il conduttore

By

Edoardo Scotti è il figlio di Gerry Scotti: “Ho sempre avuto paura che gli mancasse qualcosa a causa del mio lavoro e della separazione”, ha spiegato

Jerry Scotti è indubbiamente uno dei volti più amati della tv italiana. Adorato dal pubblico per la sua gentilezza ed estrema simpatia, è uno dei volti più familiari della tv italiana. Lui spesso parla della sua vita privata, e quasi mai dimentica di citare suo figlio Edoardo.

Classe 1992, il figlio del presentatore è nato dal primo matrimonio, quello con Patrizia Grosso. Il ragazzo, da sempre appassionato di cinema, si è trasferito negli Stati Uniti per studiare da regista, e nel 2015 è tornato in Italia. Lo abbiamo visto accanto al padre nel ruolo di “inviato speciale” ne “Lo show dei record”. Purtroppo l’iniziativa non fece i conti con la cattiveria dei social, che massacrarono il ragazzo (ma anche il padre) di essere un raccomandato.

Jerry Scotti e il regalo di suo figlio Edoardo che lo ha reso felice

Tuttavia, fu proprio Jerry a difendersi: “E’ stato scelto dalla produzione perché parla molto bene l’inglese. Lo hanno messo alla prova con alcuni collegamenti dalla Cina e dall’America ed è piaciuto. Se poi questa opportunità l’ha avuta grazie a me non me ne vergogno”, ha spiegato con orgoglio il padre. Successivamente, Edoardo è tornato a vivere a Los Angeles, dove continua il suo percorso nel mondo del cinema.

Il papà lo segue con affetto, anche se spesso ha dei sensi di colpa. “Ho sempre avuto paura che a causa del mio lavoro e della separazione gli potesse mancare qualcosa. Ho fatto di tutto per essergli vicino, e ora posso dire che lui è la mia grande gioia. E’ un ragazzo felice e lo sono anche io”. Adesso il buon Jerry è anche nonno. Edoardo, infatti, è sposato e nel 2020 ha concepito la nipotina che ha reso il popolare conduttore ancora più felice.