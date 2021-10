Grande Fratello Vip, lo staff e la famiglia di Lucrezia Selassié, conosciuta nel reality come “Lulù”, prendono una drastica e inevitabile decisione

Sin dai primi giorni del reality, Lucrezia Selassié, conosciuta meglio come Lulù, è diventata subito uno dei personaggi principali del Grande Fratello Vip. Un aspetto fisico “curioso” dovuto a un deciso intervento (forse anche più di uno) del chirurgo plastico, unito a una grande simpatia e una personalità comunque spiccata. La “principessa” sin dalle prime battute ha messo nel “mirino” il nuotatore Manuel Bortuzzo.

Un’attrazione, a quanto pare, irresistibile. Eppure, questo forte interessamento ha fatto storcere il naso a molti. Per qualcuno la sua attrazione per Manuel era soltanto una mossa di facciata, nel senso di volersi affiancare a un personaggio fortissimo, che molto difficilmente sarà nominato e senza intoppi procederà spedito alle fasi finali. Lei, del resto, mai ha celato il suo interesse per Manuel, finendo col diventare appicicosa.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, scandalo hot: Raffaella Fico vede tutto

Grande Fratello Vip, troppi attacchi a Lucrezia: la famiglia prende una decisione

Del resto il ragazzo non sembra corrispondere questo grande interesse, anzi sembra voler troncare con lei ma senza avere il coraggio. Anche per questo motivo si parla molto di Lucrezia e delle sue paturnie. In questi giorni sta venendo fuori un suo difficile passato alle prese con la bulimia (un grave disturbo alimentare) in parte rivelato da una delle sue sorelle, Clarissa. E come sempre, il web ha messo nel mirino la ragazza col consueto e antipatico cinismo dei social.

Leggi anche – Grande Fratello Vip, durissimo attacco a Manila Nazzaro: è guerra

Lulù è stata accusata, infatti, di voler approfittare della situazione con Manuel per ingraziarsi il pubblico e salvarsi dalle eventuali nomination. Proprio a causa di questi reiterati insulti e offese, la famiglia di Lulù e i curatori del suo profilo social hanno deciso di chiudere la sua pagina Instagram. Un modo per tutelare la ragazza in attesa che esca dalla Casa e torni alla vita quotidiana.