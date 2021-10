Ricordate la velona di Striscia la Notizia? Oggi è cambiata

La velona più amata di sempre ha ballato sul palco di Striscia la notizia con tanta grinte ed energia. Ad oggi dal 2004, sono passati tanti anni, infatti le cose cambiano. Ecco com’è oggi, la riconoscete?

La velona più amata e discussa di sempre ha cambiato la sua vita. Il suo è un personaggio fuori dagli schemi, infatti ha sempre dimostrato che non serve rispettare i canoni della società per avere una brillante carriera ed un proprio posto nel mondo. Ecco che oggi fa parlare di sé, perché è tornata per i suoi fan.

La velona più amata, si chiama Emanuela Aurizi. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo negli anni Novanta, infatti partecipa a diverse pellicole nella quali vanta di ruoli simpatici e divertenti, che certamente non passano inosservati.

Non si può dimenticare il suo ruolo all’interno della fiction “Le ali della vita”, nel quale recita i panni di “Monica”. Riesce a calpestare anche il set cinematografico, prendendo parte a quello che ancora oggi è ritenuto un cult: “Febbre da cavallo – La Mandrakata”, diretto da Carlo Vanzina.

Insomma, dimostra che non serve per forza essere magre per fare la differenza. Tra le glorie del passato, ci sono diversi ritorni. Oltre ad Emanuela, anche una vecchia star di Amici è tornata in scena, sconvolgendo decisamente i suoi fan. Che sia l’anno dei ritorni?

Ecco come la protagonista di oggi è cambiata.

La velona di striscia la notizia è tornata!

Essere sempre al massimo della celebrità non è facile. Infatti, l’attrice più amata dei Cesaroni ha cambiato la sua vita, il motivo? Ha rischiato di morire. Vecchie glorie rivoluzionano tutto, ma ovviamente non accade sempre. Se si pensa che gli anni Duemila abbiano segnato una battuta d’arresto per la carriera della velona, è totalmente sbagliato. Anzi, ha continuato a partecipare a fiction e film, come Distretto di Polizia, e ancora Tesoro mi si è allargata la famiglia. E’ il grande schermo che non può fare a meno di lei, infatti è al centro dell’attenzione la sua ultima comparsa pubblica, e il motivo è molto importante.

E’ ospite di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, appuntamento fisso della programmazione pomeridiana di Canale 5, su Mediaset. La vecchia gloria in questione, la velona più amata, si scontra con un professionista del settore.

Si tratta del dietologo Adriano Panzironi. Infatti, attacca il metodo di dimagrimento professato da quest’ultimo. Il peso è sempre stato un’arma a doppio taglio per la showgirl, sia perché fonte di discriminazione, ma al tempo stesso la sua particolarità che le ha permesso di diventare famosa.

Dimagrire è importante per la salute, non per rispettare dei canoni di bellezza malati. Così, lei stessa segue una dieta fatta di un percorso per lei specifico, che le ha permessa di perdere peso, infatti è diversa proprio per questo!