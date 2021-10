Amore al Grande Fratello Vip: lei ha solo occhi per lui

La concorrente del Grande Fratello è particolarmente incantata nel vedere il VIP all’opera e, senza distogliere lo sguardo, lo osserva

Nella casa del Grande Fratello ogni momento della giornata è sotto i riflettori. Ma quando le dirette della prima serata sono lontane, anche se per pochi momenti si crea un’atmosfera più raccolta e intima. Ad esempio, accade dopo cena. Ovviamente le telecamere sono sempre accese ed è possibile osservare gli inquilini 24 su 24 ore, ma alcune atmosfere più intime arrivano anche nelle case degli spettatori.

A dare un contributo a certe situazioni è anche la “Nave dell’Amore”, una sorta di rifugio un po’ più riservato, dove – come dice il nome – si possono creare condizioni favorevoli alla nascita di qualche sentimento. E a dare un massiccio contributo, in particolare, ci ha pensato l’arrivo nella casa di un pianoforte.

Grande Fratello, la sua bravura incanta la ragazza

Cosa poteva esserci di meglio per creare la giusta atmosfera? Ovviamente è necessario anche trovare qualcuno che lo sappia suonare, e in questo caso ci ha pensato Manuel, che sa cantare e ancora suonare. Molto contento il ragazzo, che con l’arrivo dello strumento in casa si è potuto cimentare in rilassanti melodie. Queste hanno anche fatto apprezzare la sua innegabile bravura.

Un talento molto apprezzato dalla solita Lucrezia, che si è soffermata a lungo nell’osservarlo incantata, senza mancare di tessere le sue doti di musicista con numerosi e sentiti complimenti. La Principessa è entrata nella Nave dell’Amore per ascoltare il nuotatore suonato, e lo ha osservato rapita senza distogliere lo sguardo neanche per un secondo. Momenti di relax tra i due, trascorsi in serenità. Una scena piacevole e apprezzata anche dal pubblico.