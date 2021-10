Soleil Sorge smascherata: la verità salta fuori dopo la diretta del Grande Fratello Vip

Soleil Sorge smascherata! Soltanto ora, a distanza di mesi, salta fuori tutta la verità: ha mentito pubblicamente prima del GF Vip!

Soleil Sorge, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, è stata protagonista di un caso di cronaca rosa. Questa volta la sua vita sentimentale non ha nulla a che fare con la sfera sentimentale della sua vita, ma riguarda gli amici che fanno che aveva al suo fianco.

Ricordate uno dei suoi più cari amici, nonché ex fidanzato di Tommaso Zorzi, Iconize? Il Tik Toker fu smascherato pubblicamente nei salotti di Barbara d’Urso, proprio grazie all’intervento della Sorge, di aver inscenato una finta aggressione omofoba. Lei raccontò la sua assetata voglia di visibilità e per questo aveva organizzato il tutto gettandosi una confezione di surgelati sul viso. In modo da far credere di essere stato picchiato tra le strade di Milano.

Bene, ora a mesi da quel momento, Iconize ha smascherato Soleil Sorge in quanto nonostante lei si sia dissociata pubblicamente, lei sarebbe stata coinvolta nella realizzazione di questo piano.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge ha incastrato Iconize? Lui svela tutto

A rompere il silenzio per prima è stata l’influencer Deianira Marzano che sul suo profilo Instagram ha rotto il silenzio rivelando pubblicamente che Soleil Sorge al GF Vip non sarebbe quella che pubblicamente appare. Deianira ha sganciato una vera e propria bomba, riportando in auge l’argomento che il pubblico aveva messo un po’ in sordina, accusando Iconize di essere assettato di fame e popolarità.

Le cose però non sembrerebbero stare così, in quanto Deianira ha ammesso di aver ascoltato un vecchio audio di Soleil, che aveva inviato al suo ex amico e collega, in cui gli spiegava dettagliatamente come comportarsi e cosa fare. Tant’è che da quest’audio, secondo quanto rivelato dalla Marzano, sembrerebbe chiaro quanto lei sia coinvolta nel progetto anche se poi pubblicamente ha scelto di dissociarsi.

Dopo queste forti dichiarazioni, è arrivato anche l’intervento del diretto interessato che ha confermato la versione di Deianira. Iconize ha ammesso che questa versione dei fatti corrisponderebbe alla verità e che soltanto ora ha scelto di parlare perché è stufo di essere additato come una persona falsa, mentre quella che considerava un’amica non solo sarebbe stata coinvolta nel piano, ma lo avrebbe poi pugnalato alle spalle.

Iconize ha smascherato Soleil Sorge e ci sarebbero anche le prove che confermerebbero la sua versione della storia, il famoso lungo messaggio vocale che Deianira Marzano ha avuto modo di ascoltare mesi fa. Le bugie, i protagonisti di questa storia lo hanno capito bene, hanno le gambe corte.