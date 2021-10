Royal Family: il Principe Carlo fa commuovere tutti

Il Principe Carlo ha fatto un gesto che ha commosso tutti in Inghilterra. Finalmente un po’ di serenità all’interno della Royal Family

Solitamente si parla della Royal Family britannica a causa delle polemiche che ruotano intorno alla monarchia più famosa e chiacchierata del mondo. Soltanto il Principe Harry e sua moglie, Meghan Markle, sono stati capaci di monopolizzare l’attenzione dei media negli ultimi anni.

I Sussex, infatti, hanno spesso attirato le attenzioni di tutti i tabloid inglesi (e non solo) a causa di una serie infinita di questioni. Ogni dichiarazione, ogni movimento, ogni partecipazione ad un evento della coppia muove centinaia di giornalisti e paparazzi, pronti a tutto pur di strappare uno scatto o una dichiarazione fugace.

Anche in occasione del loro recente viaggio a New York City, i Duchi di Sussex hanno permesso a tantissimi network britannici di dedicargli ore e ore di trasmissioni televisive o radiofoniche. La loro partecipazione al Global Citizen Live è finita su tutti i siti web del mondo, pronti ad analizzare ogni minimo dettaglio.

Ma Harry e Meghan non sono gli unici che riescono ad attirare le attenzioni di coloro che sono interessati alle vicende della Royal Family. Recentemente, il Principe Carlo ha effettuato un gesto che ha commosso tutta l’Inghilterra. Vediamo insieme di cosa si tratta e perché questo gesto è stato apprezzato così tanto.

Carlo e il regalo al nipote George

Il Principe Carlo potrebbe sembrare, all’apparenza, una persona fredda e dalle maniere molto rigide. Questo aspetto del suo carattere è uscito fuori soprattutto nel corso della separazione da Diana Spencer, alcuni anni prima della sua morte. Ma in realtà è tutta apparenza. Pare invece che Carlo abbia un cuore molto grande e sia una persona particolarmente generosa con coloro che ama.

Il figlio di Elisabetta e Filippo ha compiuto un gesto che tutti i sudditi inglesi hanno apprezzato. A rivelarlo è stato lui stesso nel corso di un’intervista concessa alla BBC nella sua dimora di Balmoral, in Scozia. Carlo ha denominato ‘Prince George’s Wood’ il giardino della residenza reale scozzese.

Carlo sarebbe stato particolarmente colpito dall’amore per il verde del piccolo George, che pare abbia ereditato la passione per la natura proprio dal nonno. Carlo ha parlato di questo gesto mentre stava anticipando i tempi di cui si parteciperà nel corso del 26esimo vertice Cop 26, una conferenza dedicata ai cambiamenti climatici, in programma a Glasgow dal 9 al 20 novembre 2021.

“Spero che un giorno George apprezzerà questo gesto”, ha affermato commosso il Principe del Galles. Questa iniziativa ha messo in mostra il lato più tenero del primo erede alla corona della Regina Elisabetta. Il pubblico è rimasto colpito in maniera molto positiva da queste parole. Un gesto inaspettato ma molto apprezzato da tutti, in Inghilterra e non solo.