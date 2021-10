Dopo Matrimonio a prima vista e il divorzio, trova il vero amore con lei!

Non smettono mai di stupire i protagonisti di Matrimonio a prima vista. Il format, amatissimo in Italia dove si registrano record di ascolti

Matrimonio a prima vista, anche se non viene trasmesso sulla tv generalista, ha un successo davvero incredibile. Il dating show (che arriva da un format americano) dopo aver fatto proseliti negli Stati Uniti, è sbarcato anche in Italia ottenendo un successo incredibile. Record di ascolti, che ancora salgono con la settima edizione, che sta andando in onda in queste settimane.

Le vicende degli “sposi al buio” conquistano il pubblico, curioso di sapere come andrà a finire “dopo”. E tra queste situazioni ce n’è una davvero incredibile. Una ex sposa, che è convolata a nozze con lo sconosciuto di turno, dopo il periodo di prova e il (quasi inevitabile) divorzio, ha cambiato radicalmente la sua vita. Lei ha finalmente trovato l’amore, ma non certo con l’uomo che l’algoritmo le ha affibbiato come sposo.

Matrimonio a prima vista, l’impensabile scelta dell’ex sposa Daniela

Dopo qualche anno ha capito di essere omossessuale. Dopo il divorzio, quindi, ha letteralmente svoltato. Ora lei sta con una donna e dice di essere davvero felice. Parliamo di Daniela, che è convolata a nozze con Roberto il giorno stesso in cui si sono conosciuti. Come quasi sempre accade le cose non sono andate bene e i due hanno poi divorziato. E’ stata lei stessa a raccontare la sua storia nel corso di una diretta con Marco Rompietti (altro ex partecipante) su Instagram.

Daniela era molto delusa dal suo matrimonio: non era attratta dall’uomo e le cose non hanno funzionato. Eppure Roberto sembrava preso e ha fatto di tutto per non far crollare il matrimonio. Alla fine, Daniela ha trovato la felicità con Samantha, capendo finalmente di essere gay. Ed ora, con la sua nuova compagna, ha finalmente ritrovato la felicità.