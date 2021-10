Grande Fratello Vip, duro sfogo: “Invidioso, stai recitando”

Dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip uno degli ex protagonisti si è scagliato contro alcuni suoi ex compagni in diretta

Le avventure del Grande Fratello Vip proseguono per la maggior parte degli inquilini della casa, mentre al di fuori si continua a parlare dei loro comportamenti e dei loro modi di fare.

Uno dei primi eliminati di questa sesta edizione è stato Samy Youssef che, una volta abbandonato il reality, ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Lo ha fatto concedendo un’intervista a “Casa Chi”, programma condotto da Rosalinda Cannavò, in cui si è detto deluso delle parole di Jessica Selassiè e ha poi attaccato con veemenza Alex Belli e Soleil Sorge.

Grande Fratello Vip, duro sfogo di Samy Youssef che attacca Alex Belli

Durante la sua ospitata Samy ha commentato innanzitutto le parole di Jessica Selassiè, che ha sostenuto che il modello egiziano cercasse di costruire una storia con lei solo per avere più attenzione.

“Ci sono rimasto malissimo perché io ho sempre detto che Jessica è una ragazza molto intelligente e la vedo più come una donna che come una ragazza perché si prende cura delle sorelle e lei ha quelle caratteristiche che io cerco. Ma non è mai partita una cosa fisica e io non sentivo di fare nulla con lei”.

La cosa che più ha infastidito il modello egiziano è stato il fatto che Jessica sia andata a parlare di tutto questo con Alex e Soleil: “Loro in due non fanno mezzo cervello e quindi non me l’aspettavo. Poteva parlare con Francesca oppure con Ainette”.

Samy ha poi svelato che il suo vero interesse era nei confronti di Raffaella Fico, ma di non aver mai tentato l’approccio per rispetto della sua storia fuori dalla casa. E quando Signorini gli ha fatto notare di non essere stato troppo carino a definire Soleil e Alex “senza cervello” ha risposto: “Non lo dico per offendere ma perché lo penso veramente. Lei è una vipera…”.

Youssef ha infine detto la sua su chi dovrebbe uscire dalla casa del Grande Fratello Vip: “Alex Belli. Oltre i litigi ho scoperto che uscito dalla Casa è una persona invidiosa. Mi ero avvicinato molto con Aldo e lui ha parlato di me col suo gruppetto. E’ una persona che sta facendo l’attore”.

Parole che i protagonisti non hanno ancora ascoltato, ma sicuramente a breve ci sarà una replica.